İnsan nedir?

ŞİİR

İnsan kâinatın seyircisidir, Mevcudatın belagatli dilidir, Bu âlemin inceleyicisidir, Mahlûkatın hayretli nazırıdır. Nefis itibarıyla bir cüzdür insan, Küçük ve fakir bir mahlûktur insan, Canlılar içinde zayıftır insan, Dalgalar içinde gidiyor insan. İmanın nuruyla münevver insan, Abdiyet içinde bir sultan insan, Cüz’iyet içinde bir küllî insan, Küçüklüğü içinde âlem insan. Rahim Rabbi dünyayı hane yaptı, Ay ve güneşi lamba gibi taktı, Baharı gül destesine çevirdi, Mahlûklar içinde seçilmiş insan. Baharı gül, yazı sofra-i nimet, Hayvanlar ediyor insana hizmet, Bitkilerin her biri birer zinet, Minnet içinde şükretmeli insan. İnsan dünyada memur misafirdir, Görevi hizmetli bir seyircidir, İlâhî isimlere ayinedir, İman ile Rabbini tanır insan.

