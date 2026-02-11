"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gidiyorum

Mehmet ERBAŞ
11 Şubat 2026, Çarşamba
ŞİİR

Bıktım dünya işlerinden,

Çıktım yola gidiyorum.

Vazgeçtim tüm hayallerden,

Çıktım yola gidiyorum.

 

Yollar nere varır bilmem,

Kimselere bir şey demem,

Olanlardan elem çekmem,

Çıktım yola gidiyorum.

 

Zaman oldu âhirzaman,

Kimisi dost kimi düşman,

Kalsın burda sabrı olan,

Çıktım yola gidiyorum.

 

Yalanla doğru yan yana,

Her yer doldu beton bina,

Dayanılmaz oldu buna,

Çıktım yola gidiyorum.

 

Günler geçer sabah akşam,

İşler güçler olmaz tamam,

Artık buralarda kalmam,

Çıktım yola gidiyorum.

 

Çok emeller ve arzular,

Seni bekler tüm hayırlar,

Burdan başka bir diyar var,

Çıktım yola gidiyorum.

MEHMET ERBAŞ

