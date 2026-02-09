ŞİİR

Medem ki geldin şu güzel dünyaya, Arılar gibi çalışmadan gitme. Etrafından ibret al doya doya, Âlemin sırrını bilmeden gitme. Daim muhabbet et insanlar ile, Düşmanlıklar dağılsın sevgilerle, Dostluklar kuvvet bulsun böylelikle, Kardeşine selam vermeden gitme. Helal daire geniştir unutma, Uzak dur, harama asla yaklaşma, Faydasız meclislerde hiç oturma, Doğrulardan ibret almadan gitme. Kimse için hiç kötülük düşünme, İyilik yap da karşılık bekleme, Sabırlı ol, asla acele etme, Öfkeni tutmadan bir yere gitme. Doğruyu söyle zarar bile görsen, Kalbini uzak tut hasetten, kinden, Herkes daim iyilik görsün senden, Rabbin rahmetini ummadan gitme.

Okunma Sayısı: 212

