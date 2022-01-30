Anketlerle konuşa(bile)n Türkiye!

Ülkenin başta ekonomi, adalet, eğitim olmak üzere birçok sorunu varken siyasetçilerin adeta pireyi deve yaparak birçok meselede kutuplaşma yolunu tercih etmeleri pek çok meselenin üstünün örtülmesine sebep oluyor.

Çoğu zamanda kutuplaşmayı yapanların da amacı zaten bu. Gerçek gündemi gizleyip halkın sorunlarının gündeme gelmesini engel olmaya çalışmak, bunu da bir algı yönetimi ile ortaya koyma uzunca süredir devam edip gidiyor.

Sorunlardan birisi de insanların konuşurken, yazarken, çizerken bir korku içinde olması. Ülkede bir korku iklimi hâkim, bunu kimse inkâr edemez. Böyle olunca isminin ve resminin olmadığı anketlerde görüşlerini açık seçik dile getiriyor, getirebiliyor. Tabiî anketlerde ismi yazılmamasına rağmen yine de insanların “acaba bir şey olur mu?” endişesi taşıması da bu korku ikliminin varlığını gösteriyor.

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ANKETLERDE GERÇEK SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan bir anket üzerinden milletin ne dediği ve ne düşündüğünü aktarmaya çalışalım.

MAK Danışmanlık Şirketi seçmen sayısının on binde biri olan yani 5 bin 750 kişi ile yaptığı ankete göre çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmış. Ev hanımı, öğrenci, kamu görevlisi, işsiz, işçi, memur ve esnaflar arasında yapılan araştırmada ülkenin “gerçek sorunları” ortaya koyulmuş. Vatandaşlara geçen seçimde hangi partiye oy verdiği, bu seçimde hangi partiye oy vereceği, tercihinde bir değişiklik olup olmadığından tutunda, ülkenin gerçek sorunlarının ne olduğuna varıncaya kadar birçok soru sorulmuş ve bir anket yapılmış.

“Son 3 yılda mevcut iktidara karşı olan bakış açınız ne yönde değişti?” sorusuna yüzde 40’lık bir kesim “olumsuz yönde” cevabını verirken, sadece yüzde 4’lük bir kesim “olumlu yönde” görüşünü dile getirmiş.

“Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?” sorusuna verilen cevaplarda yüzde 47 “oy verdiğimiz siyasî partiden farklı bir siyasî partiye oy vereceğim” denmesi de yapılacak ilk seçimde “sürprizler”in olacağını gösteriyor.

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EKONOMİ, ADALET, AHLÂKÎ YOZLAŞMA…

Burada asıl dikkat çekmek istediğimiz sonuç ise, “Size göre ülkemizin en önemli ve öncelikli çözülmesi gereken sorunu nedir?” sorusuna verilen cevaplar. “Ekonomi” diyenler yüzde 46, “adalet” diyenler yüzde 13, “ahlâkî yozlaşma” diyenlerde yüzde 12’lik kesim. Bunları sırasıyla eğitim, güvenlik, dış politika takip gediyor.

“Türkiye siyasetinde yer alan partilerin en önemli eksikliği nedir?” sorusuna ise “toplumun sorunlarını dinleyip gereğini yapan siyaset, güçlü karizmatik lider, başarılı teknik kadro, ülke sorunlarını çözecek projeler” cevapları verilmiş. Millet ittifakını oluşturan 4 parti ile DEVA ve Gelecek Partisi’nin yaptığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışması artık liderlerin ortak yapacağı toplantı noktasına geldi. Ankette “Size göre ülkemiz parlamenter sisteme geçmeli mi?” sorusuna verilen cevaba göre Parlamenter sisteme geçilmesini isteyen yüzde 64’lük büyük bir kesimin olduğu ortaya çıkmış. Ankete göre, “geçilmesin” diyenler yüzde 31’de kalırken, yüzde 5’lik kesimin de bu konuda bir fikrinin olmadığını ortaya çıkarmış.

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KÖTÜ YÖNETİMİN FATURASI YENİ SİSTEM

MAK Danışmanlık şirketi son 2 yılda ortalama her 3 ayda bir yaptıkları araştırmalarda aynı anlama gelen benzer sorulara katılımcıların sistematik anlamda parlamenter sisteme artan oranlarda destek verdiği yorumunu getirirken, “Bunda ülkedeki kötü yönetimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine fatura etmesi olarak da okuyabiliriz” değerlendirmesi de partili cumhurbaşkanlığı sisteminin vatandaş tarafından kabullenilmediğini göstermiş.

Ankette, cumhurbaşkanı adayının özellikleri, parti liderinin genç olması, mevcut liderlerin gençleri anlayıp anlamadığı gibi soruların yanında, “Sizin düşündüğünüz çözümlerin / fikirlerin Meclis’te temsil edildiğini veya edileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplardaki hayır (yüzde 62) cevabının yüksekliği “gençlerin umutsuzluğu”nu ifade ettiği yorumu getirilirken, “Bu anlamda gençlere ilk verilmesi gereken şey umuttur” değerlendirmesi hükümet yetkililerinin “yurtdışına dünyayı tanımaya gidiyorlar” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkartıyor.



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YARIN SEÇİM OLSA



Anketin çarpıcı sonuçlarından birisi de “Yarın seçim olsa tercihiniz bugünkü bileşenleri ile Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı olur?” sorusuna Millet İttifakı diyenlerin yüzde 58, Cumhur İttifakı diyenlerin yüzde 27, HDP yüzde 10, kararsız 5 çıkması olmuş.

Ankete katılanların “bugün itibarıyla ülkenin genel durumu hakkında hislerinizi aşağıdaki kelimelerden hangisi” sorusuna yüzde 45 endişeli, yüzde 33 umutlu cevabını sıralarken sadece yüzde 14’lük bir kesim “huzurlu” olduğu cevabını vermiş.

Ankete katılanların büyük bir kısmı ise önümüzdeki aylarda ekonomik sorunların çoğalacağı düşünüyor. Şirketin, anket sonuçlarına göre, “Kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın verilen cevaplar içinde ilk dikkat çeken MAK Danışmanlık olarak son altı ay boyunca küçük oranlarla da olsa İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek, Deva, Memleket, YRP, Hüdapar ve BTP yükseliş trendiyle dikkat çekiyor” yorumu da anketin sonuçlardan birisi olmuş.

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Anket sonuçlardan anladığımız kadarıyla vatandaş algı ile oluşturulan sun’î gündemlere pek kulak asmıyor. Gerçek gündemlerle kendisine ve ülkeye faydalı işler yapılmasını bekliyor. Ülkeyi yönetenlerin, yönetime takip olanların bu görüşleri dikkat alıp, politikalarını ona göre belirlemesi gerekiyor. Bizden aktarması…