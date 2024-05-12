Mülâkat=Kul hakkı, torpil

Atanamayan öğretmen meselesi yıllardır ülkenin gündemindeki yerini korurken, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “68 bin öğretmene ihtiyacımız var” demişti.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklanacağı duyurulan ama açıklamayan ertesi gün Bakan tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında göreve başlayacak öğretmen sayısını sadece 20 bin olarak açıklaması atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen adayında büyük bir hayal kırıklığı meydana getirdi.

Şu anda kamuda 1 milyon 200 binin üzerinde öğretmen görev yapıyor. Bunlardan 73 bine yakını asgari ücretin altında maaş alan ve tatillerde maaş almayan “ücretli öğretmenler”den oluşuyor. Yine 100 binden fazla norm ihtiyacı olan öğretmen varken, 2023 yılında 24 bine yakın öğrenmen emekli olmuş. Bu yıl içinde de 20 binin üzerinde öğretmenin emekli olacağı tahmin ediliyor. Durum böyle iken 20 bin öğretmen alınacağının açıklanması hayal kırıklığından daha da öte bir durum. Bu aynı zamanda ülkenin ekonomisinin de durumunu ortaya koyuyor. Emekli olan kadar dahi öğretmen atanamıyor.

Atamaların en can yakıcı durumu da 4 yıllık eğitim alıp, ardından formasyonu geçip bir de bunun üstüne KPSS’den geçer not aldıktan sonra öğretmenlerin bir de mülâkata (sözlü sınav) girmeleri…

***

SÖZLER UNUTULDU

Başta şunu söylemek lazım. Mülakat demek, adam kayırma, torpil ve de aynı zaman kul hakkı yemek demektir.

Seçim öncesinde AKP’nin en büyük vaadi, memur alımlarında mülâkatın kaldırılmasıydı. AKP’nin seçim beyannamesine kadar giren, Erdoğan “mülâkat kalkacak” sözü ortada yerde dururken Bakan Tekin, “KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’sinin alınarak atamanın gerçekleşmesine ilişkin yönetmelik değişikliğini de yayınlanacağını” söylüyor.

Erdoğan, “Kamuya işe alımlarda, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülâkatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasının göz önüne alınacak” sözü unutulmuş değil.

Birde önceki Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, seçimden iki gün önce öğretmen atamalarıyla ilgili “Mülakat olmayacak artık. KPSS puanı ile hızlıca atamalarını gerçekleştireceğiz. Tek kriter KPSS puanı olacak” dediğini de not düşelim. Özer şu anda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı…

***

MÜLÂKATI AKP GETİRDİ

Hem unutmamak gerekir ki, AKP iktidara gelmeden önce kamuya KPSS ile personel alınıyordu. Mülâkat AKP iktidarı ile getirildi. “Kaldıracağız” demelerine rağmen başta Millî Eğitim olmak üzere kamuda birçok yerde mülâkat devam ediyor.

Kulislerde Erdoğan’ın “Mülakatların kaldırılacağını kim söyledi?” dediği yer alırken, muhalefet Erdoğan’ın önceki konuşmalarını hatırlatıyor. Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Cumhurbaşkanı bu çıkışıyla AKP Genel Başkanını yalanladı” ifadeleri ile ironiyi ortaya koydu.

20 bin öğretmen atamasının yapılacağının açıklandığı gün Meclis’te iki Meclis araştırma Önergesi görüşüldü. Önergeler AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedilirken yapılan konuşmalarda mülâkat sisteminin torpil ve kul hakkı yemek olduğu neredeyse bütün konuşmacılar tarafından dile getirilirken, AKP adına konuşan milletvekilinin mülâkat konusuna hiç girmeyerek, 22 yıllık iktidarları döneminde yapılan öğretmen atamaları sayılarını vermesi düşündürücüydü.

İkinci önerge üzerinde yapılan konuşmada, AKP grubu adına konuşan Konya Milletvekili, eski Bakan yardımcısı Orhan Erdem’in, “Ben de Millî Eğitimde görev yaptım, mülâkat hiçbir zaman yapılmadı, KPSS puanları mülâkatta da aynen verilerek bugüne gelindi” sözleri ise ibretlikti.

Peki, mülâkat konusunda kim doğruyu söylüyor?

“Seçim vaadi” olarak kalan bu mesele milletin gözü önünde oluyor.