Temyizden teklife

Mehmet KOVANCI
12 Nisan 2026, Pazar
ŞİİR

Süfyan İbni Uyeyne dört yaşında hafızdır,

İlmî meseleleri konuşmaya haizdir,

Sinn-i temyiz demek ki dört yaşında başlıyor,

Hanefî mezhebiyse yedi yaşında diyor.

 

Mümeyyizlik vasfıysa sinn-i temyizle başlar,

Bunun zamanı ise sinn-i teklif yaşına kadar,

Bu iki yaş arası ergenliğe hazırlar,

Mükellefiyet ile Allah’a kulluk başlar.

 

Mümeyyiz olamazsa hacr altına alınır,

Malından harcaması muhakkak kısıtlanır,

Mahkeme kararıyla ona vâsi atanır,

Vasi onun adına satar ve alım yapar.

 

Yedi yaşında çocuk, eğitilmeli elbet,

Eğitecek olanlar ebeveyn ve cemiyet,

Mektepler eğitime vermeli ehemmiyet,

Akıl, kalp ve ruhunu eğitimle işba et.

 

Aklını ilim fenle nurlandırırsan eğer,

Kalbine ve ruhuna imanı koy ver değer,

İkisi mecz olunca hamiyet pervaz eder,

Tek kanatlı olursa uçamaz yere düşer.

 

Her bir hane olmalı birer mekteb-i irfan,

Annenin eğitimi köşe taşıdır inan,

Evdeki eğitimse telkin etmeli iman,

Fıtrî tahsili batar çocuğun dikkat aman.

 

Hem hanemiz olmalı medrese-i Nuriye,

Hem sokak olmalıdır marzı-i İlâhiye,

Mektepler hitap etsin aklına ve kalbine,

İki kanat takılır okuyan talebeye.

 

Sinn-i teklife kadar bu şeyler yapılmalı,

Kendine ve herkese faydalı olunmalı,

Ev, okul ve cemiyet, her dem mektep olmalı,

Hem medrese, hem tekye üçü birlik olmalı.

 

Üçü bir yerde olsa zararlar kalkar bir bir,

Zararların yerine faydalar gelir bir bir,

Böyle yetişen nesil, maddeten manen diridir,

Gideceği yer ise saadet-i dareyndir.

MEHMED KOVANCI

([email protected])

    Uysal: İktidar, demokratik rekabeti boğmak hedefinde

    Mehmet Şimşek: Öngörülmüyordu!

    Sigara yasağı genişliyor, cezalar ağırlaşıyor

    Şirket zararda, müdür kârda

    CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladı

    Özel’den Şimşek’e: Mazeret enflasyonu var

    Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyelim!

    Toplum akademiden çözüm bekliyor

    Küresel vicdan ayakta: Lübnan yeni Gazze olmasın

    "NATO, ABD'nin çıkarlarına uygun"

    Sincan'da ilaç fabrikasında yangın çıktı

    İspanya, Netanyahu'nun tehditlerine sert karşılık verdi

    Volker Türk: Ateşkesin ilanından 6 ay sonra dahi Gazzeliler güvende değil!

    İran: İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok

    Üsküdar Belediyesi soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

    BM’de Lübnan endişesi

    Sosyalist Grup: İsrail’e a’zamî baskı kurulsun

    Akaryakıtta tabela yine değişti

    “Sumud Filosu”na silâhlı müdahaleye iddianame

