"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Haliliye mesleği, meşrebimiz hıllettir

Mehmet KOVANCI
18 Mayıs 2026, Pazartesi
ŞİİR

Hazret-i İbrahim’e Rabbim demişti Halil,

O dostuydu Allah’ın ona dost idi Allah,

Onun mesleği ise tefekkürdür iyi bil,

Ay, yıldız ve güneşte buldu tevhide delil.

 

Hazret-i İbrâhim’de putları kırdı pek çok,

Putlar aciz ve güçsüz kendine faydası yok,

Akla kapı açmıştı boş laflara karnı tok,

İmana davet etti bunları aklına sok.

 

Haliliye mesleği satırdan konuşmaktır,

Kitabî konuşmaktır, kitabî davranmaktır,

Başka şeylere değil kitaba dayanmaktır,

Bunlara dayanırsak doğru yolda olmaktır.

 

Sahabe mesleğidir Üstadımın mesleği,

İmana hizmet esas, Sahabenin mesleği,

İmanda terakki ve tekâmül etmek ise,

Hazret-i İbrahim’in Haliliye mesleği.

 

Mesleğin tarifiyse gidilen yol demektir,

Meslek, ana caddedir, onda süluk etmektir,

Üstadımın mesleği, sırf ihlasla hizmettir,

Halktan istiğna esas rızasına ermektir.

 

Nurlar’ın mesleğinden ayrılıp giden kimse,

Gayet yüksek kuleden düşer başın üstüne,

Zındıkaya yardımdır kendi bilmese bile,

Meslekte sebat için dua et Rabbimize.

 

Hiçbir an hak aldatmaz, hakikatbîn aldanmaz,

Mesleği hak olanlar hileye de başvurmaz,

Hakikati gören göz hayalâta aldanmaz,

Nurun düsturlarıyla hakikatten ayrılmaz.

 

Üstadımın mesleği Şazelî mesleğidir,

Üstadımın meşrebi Kadirî meşrebidir,

Hazret-i İbrahim’in meşrebiyse hıllettir,

Risale-i Nurların meşrebi de hıllettir.

 

Hıllet, en yakın dostluk, en fedakâr arkadaş,

En civanmert kardeşlik, takdir edici yoldaş;

Hıllette ana esas, en samimi ihlâstır,

Haliliye ve hıllet, Halilullah olmaktır,

Bu meslek ve meşrepte ebediyen kalmaktır.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıya güven gittikçe azalıyor

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    İsrail işkence ülkesi

    Diktatörlerle işler yanlış yönde yürür

    İktidar sokağa çıkamayacak halde

    Muğla- Fethiye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    Her iki kişiden biri borçlu

    BAE: Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında yangın çıktı

    İran'dan Trump'a: İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır

    İsrailli 5 üst düzey isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    DSÖ'den Kongo ve Uganda'daki Ebola salgını hakkında açıklama

    'Biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir'

    O anları anlattı

    İçişleri Bakanı Çiftçi: Tekirdağ'da iki polisimiz şehit oldu

    Siyaset para kazanma mesleği olmamalı

    Bediüzzaman’ın cumhuriyetçiliğinin tarihî kaynakları

    Denizlerdeki ısınma korkutuyor

    2 Filistinli çocuğu İHA ile takip edip hedef aldılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıya güven gittikçe azalıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.