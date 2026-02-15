Arı-Bal-Petek

ŞİİR

Çiçeklerin özünü bal için toplar derhal, Bal fabrikası gibi üretir şifalı bal, Halık-ı Kâinata kesin delildir bu hal, Arı, petek ve baldan tevhid derslerini al. Zehirli bir böcekten balı yedirir Allah, Zehir ve bal birlikte karışmaz neden billah, Akıl ve şuur yoktur balda yok hiç bir ihmal, Teshir-i Rabbanî‘dir arıda ki bu ahval. Tam bir kimyager gibi balı üretir arı, Türlü dertlere şifa kim veriyor ayarı, Kimyayı kim öğretti düşünün ayrı ayrı, Kimyayı bilmez arı, Allah’tır onun yarı. Hizmetkâr kıldı Rabbim arı denen milleti, Bal arıdan diyorsan kaptın inkâr illeti, Balı gördüğün zaman kim verdi bu nimeti, Allah'tır ancak, inan bu ikram-ı İlâhî. Petekteki mu’cize, gözle görülür elbet, Aklı başında insan, der tevhide bu davet, Kâinat kitabından okunacak bir ayet, İkram-ı İlâhî dir anlayabilse şayet. Petekteki altıgen en mükemmel bir deha, Peteğin kendisinde var mükemmel bir zekâ, Çiçek bala dönüşür bak bundaki in'ama, Dikkatle bak görürsün arıdaki ilhama. Akıllı insanların ürettiği her gıda, Son tüketim tarihi diye vurulur damga, Bal gıdası bozulmaz seneler geçse daha, Arı vesile bala, bal delildir Allah'a. Mehmet Kovancı

