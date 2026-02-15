"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Arı-Bal-Petek

Mehmet KOVANCI
15 Şubat 2026, Pazar
ŞİİR

Çiçeklerin özünü bal için toplar derhal,

Bal fabrikası gibi üretir şifalı bal,

Halık-ı Kâinata kesin delildir bu hal,

Arı, petek ve baldan tevhid derslerini al.

 

Zehirli bir böcekten balı yedirir Allah,

Zehir ve bal birlikte karışmaz neden billah,

Akıl ve şuur yoktur balda yok hiç bir ihmal,

Teshir-i Rabbanî‘dir arıda ki bu ahval.

 

Tam bir kimyager gibi balı üretir arı,

Türlü dertlere şifa kim veriyor ayarı,

Kimyayı kim öğretti düşünün ayrı ayrı,

Kimyayı bilmez arı, Allah’tır onun yarı.

 

Hizmetkâr kıldı Rabbim arı denen milleti,

Bal arıdan diyorsan kaptın inkâr illeti,

Balı gördüğün zaman kim verdi bu nimeti,

Allah'tır ancak, inan bu ikram-ı İlâhî.

 

Petekteki mu’cize, gözle görülür elbet,

Aklı başında insan, der tevhide bu davet,

Kâinat kitabından okunacak bir ayet,

İkram-ı İlâhî dir anlayabilse şayet.

 

Petekteki altıgen en mükemmel bir deha,

Peteğin kendisinde var mükemmel bir zekâ,

Çiçek bala dönüşür bak bundaki in'ama,

Dikkatle bak görürsün arıdaki ilhama.

 

Akıllı insanların ürettiği her gıda,

Son tüketim tarihi diye vurulur damga,

Bal gıdası bozulmaz seneler geçse daha,

Arı vesile bala, bal delildir Allah'a.

Mehmet Kovancı

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes dinlemeyen İsrail, yine Gazze'nin kuzeyini bombaladı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son verdi

    Albanese yalnız değil!

    'Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı'

    Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

    ABD, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneyi daha vurdu: 3 kişi öldü

    Araç kiralarken ''sahte'' web sitelerine dikkat!

    'EİDS ile ''yetkisiz'' emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak'

    Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

    Coventry Caddesi yine Ramazan'a hürmeten süslendi

    İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

    Fransa'da Müslüman karşıtı vakalar arttı!

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.