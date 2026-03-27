ŞİİR

Bizim vazifemiz müsbet hareket, Kendi mesleğine edin muhabbet, Her zaman böylece edin hareket, Böyle davranırsan olur uhuvvet. İman hizmetinde Allah rızası, Esas olmalıdır tebliğin hası, Vazifen kudsîdir bozma ihlâsı, Asayişi korur hizmet esası. Rıza-i İlâhî, esas amelde, Ameldeki ihlâs, esas temelde, Muhlis olanlarsa, pek tehlikede, İhlâsta sebat et, yaşa nefsinde. Başka mesleklere etme adavet, Onların tenkisi menfî hareket, Fikrine ilmine sokma, dikkat et, Kendi mesleğini daim tebliğ et, İttihad ittifak sağlanır böyle, Bunlar aksederse hâle ve dile, İslâm kenetlenir hep birbirine, Mü’min mağlup olmaz adüv-ü dine. Cihad-ı manevî, asıl mesele, Müsbet hareketle devam tebliğe, Dahilî asayiş sağlanır böyle, Menfî harekete cevaz yok söyle.

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.