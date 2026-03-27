"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2026 CUMA - YIL: 57

Müsbet hareket

Mehmet KOVANCI
27 Mart 2026, Cuma
ŞİİR

Bizim vazifemiz müsbet hareket,

Kendi mesleğine edin muhabbet,

Her zaman böylece edin hareket,

Böyle davranırsan olur uhuvvet.

 

İman hizmetinde Allah rızası,

Esas olmalıdır tebliğin hası,

Vazifen kudsîdir bozma ihlâsı,

Asayişi korur hizmet esası.

 

Rıza-i İlâhî, esas amelde,

Ameldeki ihlâs, esas temelde,

Muhlis olanlarsa, pek tehlikede,

İhlâsta sebat et, yaşa nefsinde.

 

Başka mesleklere etme adavet,

Onların tenkisi menfî hareket,

Fikrine ilmine sokma, dikkat et,

Kendi mesleğini daim tebliğ et,

 

İttihad ittifak sağlanır böyle,

Bunlar aksederse hâle ve dile,

İslâm kenetlenir hep birbirine,

Mü’min mağlup olmaz adüv-ü dine.

 

Cihad-ı manevî, asıl mesele,

Müsbet hareketle devam tebliğe,

Dahilî asayiş sağlanır böyle,

Menfî harekete cevaz yok söyle.

Okunma Sayısı: 182
