ŞİİR

Doğduğun gün masumdun, sinn-i teklife kadar, Bu tertemiz halini isyan eder lekedar, Sırât-ı müstakimde kalsan ölene kadar, Allah sana olacak hem yardımcı hem de yâr. Sinn-i teklife kadar Rabbim veriyor mühlet, Bu mühlet içindeyken rızasını talim et, Son nefeste yâr olur kelime-i şehadet, Helal dairesinde kalmak eder kifayet. Sinn-i teklifle başlar emirler ve nehiyler, Hayat boyu imtihan şüphesiz devam eder, Kirâmen kâtibinse her ameli kaydeder, Günaha dalan kimse imtihanı kaybeder. Hem kömür hem elmasın asıl maddesi karbon, Ateş altında ise ya kömür ya elmassın, Kömür yanmaya mahkûm elmas ise baş tacı, İradenle karar ver seni bekler nasıl son. Çok kıymetli cevhersin bozulup olma kömür, Ateşte düşmek için verilmedi bu ömür, Cevherini imanla hemen elmasa döndür, Takva ve sâlih amel mü’min için elmas, dür. Sinn-i teklif denen şey âkıl bâliğ olmaktır, Helalları işleyip Rabbe kulluk yapmaktır, Haramlara dalarsan bu kulluktan sapmaktır, Haramların sonucu Cehennemde yanmaktır.

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.