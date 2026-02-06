İnsaf düsturları

ŞİİR

Haklı meslek sahibi başkasına ilişmez, Bu hususta vartaya kesinlikle düşemez, Başka meslekler ise hep haksızdır diyemez, Hak yalnız mesleğimdir, bunları söyleyemez. Başkaların mesleği çirkindir hükmedemez, Meşrebimden başkası güzel değil diyemez, Eğer bunları derse hakka doğru gelemez, İnsaf düsturlarının zıddına da gidemez. İnsaf düsturlarını kendine rehber etsen, Bu düsturlar tek çare, bu doğrultuda gitsen, ‘’Benim mesleğim haktır yahut daha güzeldir,’ İhtilaf yok olacak bunu söyleyebilsen. Her bir meslek sahibi düşünmelidir böyle, Mü’minler arasında ihtilaf kalmaz bile, İttifak çok elzemdir, daima gelir dile, İhlas-ı tamme ile yerleşir kalbimize. Hodgâmlık-enaniyet, hak bendedir zanneder, Muhalif olanları haksız tevehhüm eder, İhtilaf ve rekabet böyle ortaya girer, İhlâsın yok olunca vazifen zir ü zeber. İhtilafa düşünce kırılıyor cesaret, Kuvvetimiz dağılır başlar elbet esaret, “Ben” yerine “biz” dersek küffara mağlubiyet, Sabır ve metanetle gelecek galibiyet.

