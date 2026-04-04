"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Merhum Hakim Vehbi Ağabeye

Mehmet KOVANCI
04 Nisan 2026, Cumartesi
ŞİİR

Gencecik bir hâkimdi atanmıştı Kargı’ya,

Risale-i Nurları tanımıştı orada,

Külliyatın hepsini taşımıştı yargıya,

Ehli vukuf kararı, hiç suç yok kitaplarda.

 

Vehbi Sabuncuoğlu hâkim idi Kargı’da,

Bin dokuz yüz altmışta ihtilal ortamında,

Takipsizlik kararı vermişti o zamanda,

Emsal karar olmuştu Nurun davalarında,

Hakka yürüdü artık Üstadının yanında.

 

Karar verdikten sonra, çok bedeller ödedi,

İftiralar atıldı, sürgüne gönderildi,

Tüm bunların hepsinde sabı-ı cemil gösterdi,

Bütün bunlara karşı haline şükreyledi,

Adalet-i mahzayla hakkı teslim eyledi.

 

O zamandan beridir Nurlara talebeydi,

Üstad ne söylediyse “Üstadım beli” dedi,

Münker, Nekir enis dost, berzah âleminde,

İştirak eder elbet ruhen Nur derslerine.

 

Verdiği bu kararla savundu adaleti,

Üzerine çekmişti, epeyce adaveti,

Bu karara sevindi Nurun talebeleri,

O Allah’tan razıdır, Allah’ta ondan razı.

 

Bereketli ömründe Nurlarla hem hal idi,

Hasta halinde bile dersleri takip etti,

Kabrinde suallere Nurlarla cevap verdi,

Münker, Nekir ve melekler ona enis dost idi.

 

Allah rahmet eylesin mekânı Cennet olsun,

Kabrinde Nurlar ile daima meşgul olsun,

Makamı âlî olsun kabri nurlarla dolsun,

Amel defteri ise sevaplarla hep dolsun.

Okunma Sayısı: 730
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Süleyman alıç

    4.04.2026 12:44:08

    Allah razı olsun hocam kelâmınıza ve kaleminize sağlık 👏

  • HÇeşitcioğlu

    4.04.2026 11:09:20

    öncüler ve ilkler unutulur mu hiç hakkın hatırıçin; ekmek ve serdengeç Sabuncuoğlu ve Battal akıncı beyleri başlarında Bekir Berk, başkumandan SaidNur..

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

En Çok Okunanlar

Genel

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.