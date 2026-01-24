"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ

Gözlerde tevhid mührü

Mehmet KOVANCI
24 Ocak 2026, Cumartesi
ŞİİR

Bedendeki her aza hikmetfeşan sanattır,

Her bir sanat Sani’den yazılmış mektubâttır,

Kendini okur isen Hâlık’ı ilânattır,

Kim nefsini bilirse bu Rabbini bilmektir.

 

Zâhirî ve bâtınî duyguların her biri,

Halık-ı Zülcelâl’in elbette delilleri,

La yuâd ve la yuhsâ Allah’ın fiilleri,

Fiil faile delil, konuşur hal dilleri.              

 

Sadece göze baksan sayısız delil vardır,

Yeteri kadar görür, bu ise büyük kârdır,

Her şeyi görse idi insana hayat bardır,

Aklı başta olana tesadüf demek ardır.

 

Gözlerin yüzündeki yerleştirildiği yer,

Bunları koyan kimdir akıllı olanlar der,

Tesadüfe yer yoktur gözlerdeki gören fer,

Yüzün şahane vitrin tanzim eden var meğer.

 

Gözünün şeklini gör, harika bir sanattır bak,

İnsanın gözü diyor tesadüfe hiç yer yok,

İnsan yüzünde güzel insanın gözü ancak,

Gözünle Hâlık’ını tanıyorsun muhakkak.

 

Gözünün karasına, akına dikkatle bak,

Her bir göz ayrı renktir, tesadüften çok uzak,

Mülevvin ismi ile bu işler olur ancak,

Renk cümbüşünü düşün yaratan Cenab-ı Hak.

 

Göz çukuru, göz için yaratılmıştır elbet,

Gözü korumak için faydalıdır dikkat et,

Hep çaresiz kalırdın Hâlık olmasa şayet,

Göz çukurunun şekli Allah için bir ayet.

 

Otomatik çalışır gözünde iki kapak,

Durmadan çalışıyor yoktur bir an usanmak,

Bize bırakılsaydı bu açmak ve kapamak,

Bu mümkün olmaz elbet sade bu işi yapmak.

 

Göz kapağında kirpik, hikmetlerini düşün,

Vicdan ve aklın varsa faydalıdır büsbütün,

Faydasız hiçbir şey yok, bunlara yetmez gücün,

Emr-i kün fe yekünle bu işler olur mümkün.

 

Gözler üstünde kaşlar, etmelisin çok dikkat,

Sayısız faydası var şüphesiz ki kat be kat,

Gaflet perdelerini hiç durma yırtarak at,

Emmare olan nefsi, hemen etmelisin mat.

 

Göz yaşıyla gözlerin kurumaz artık elbet,

Bunu veren Allah’a hemen gerçekten şükret,

Abes hiçbir şey yoktur bunları daim aklet,

Her şeyde çok hikmet var Allah’ı hep tesbih et.

 

Bu sayısız hikmetler, denizin katreleri,

Diğer uzuvlarının nelerdir hikmetleri,

Ağız, kulak, dil, dudak vahdetin delilleri,

Zahir batın duygular, tevhidin haberleri. 

 

Her şeyi gören gözle, kıyas eyleyebilsen,

Halık’ını bulursun doğru düşünebilsen,

Rabbim Allah’tır dersin İlâhî mührü görsen,

Göremezsin elbette, İlâhî mührü körsen.

 

Şu kebir-ı kâinat bitmez tükenmez kitab,

Doğru okuyabilsen Cenab-ı Hak’tan hitab,

Neden, niçin, nereden, sorulara bul cevab,

Doğru cevab yok ise ahirette var azab.

