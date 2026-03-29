Su tasarrufu nedir?

Sor Bakalım

Su tasarrufu, suyu gereksiz yere harcamamak ve ihtiyacımız kadar kullanmak demektir. Su, hayatımız için çok önemli bir nimettir. Bu yüzden onu israf etmeden kullanmak hem kendimize, hem de çevremize karşı bir sorumluluktur.

Her nimet şükür ister

Su, hayatın en temel ihtiyaçlarından biridir. İçtiğimiz, temizlendiğimiz, bitkileri büyüttüğümüz su olmadan hayatı düşünmek mümkün değildir. Bu yüzden su, sadece bir ihtiyaç değil; aynı zamanda Allah’ın bize verdiği çok kıymetli bir nimettir ve her nimet şükür ister.

Su, Allah’ın rahmetidir

Yeryüzündeki her nimet gibi su da Allah’ın rahmetinin bir tecellîsidir. Yağmurun yeryüzüne inişi, toprağın canlanması, bitkilerin yeşermesi hep bu rahmetin bir sonucudur. Bu yüzden yağmur yağdığı zaman “rahmet yağdı” deriz. Böyle kıymetli bir nimeti korumak ise insanın en önemli vazifelerinden biridir. Hem nimetleri korumak, zaten şükür demektir. Çünkü şükür sadece sözle değil, verilen nimeti doğru kullanmakla da olur. Eğer suyu dikkatli kullanırsak, hem israftan kaçınmış oluruz hem de bize verilen bu nimete karşı teşekkür etmiş oluruz.

Nehirde bile suyu israf etme

Günlük hayatımızda bazen fark etmeden suyu gereğinden fazla kullanabiliyoruz. Abdest alırken, diş fırçalarken musluğu hiç kapatmadan suyu gereksiz yere akıtmak gibi küçük davranışlar zamanla çok büyük israflara dönüşüyor. Bir gün Peygamber Efendimiz de (asm), bir Sahabenin suyu fazla kullanarak abdest aldığını görmüş. Peygamber Efendimiz ‘bu ne israf böyle?’ demiş. ‘Abdestte de israf olur mu’ diye cevap gelince, ‘Evet, akan bir nehirde abdest alırken bile suyu israf etmeyin’ buyurmuştur.1 Nehir gibi suyun bolca bulunduğu yerde bile suyu iktisatlı kullanarak Allah’ın verdiği su nimetine değer vermemiz, saygı göstermemiz gerekiyor.

Dipnot:

1- İbni Mace, 48.