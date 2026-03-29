"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Su tasarrufu nedir?

Mehtap Yıldırım Yükselten
Sor Bakalım

Su tasarrufu, suyu gereksiz yere harcamamak ve ihtiyacımız kadar kullanmak demektir. Su, hayatımız için çok önemli bir nimettir. Bu yüzden onu israf etmeden kullanmak hem kendimize, hem de çevremize karşı bir sorumluluktur. 

Her nimet şükür ister

Su, hayatın en temel ihtiyaçlarından biridir. İçtiğimiz, temizlendiğimiz, bitkileri büyüttüğümüz su olmadan hayatı düşünmek mümkün değildir. Bu yüzden su, sadece bir ihtiyaç değil; aynı zamanda Allah’ın bize verdiği çok kıymetli bir nimettir ve her nimet şükür ister. 

Su, Allah’ın rahmetidir

Yeryüzündeki her nimet gibi su da Allah’ın rahmetinin bir tecellîsidir. Yağmurun yeryüzüne inişi, toprağın canlanması, bitkilerin yeşermesi hep bu rahmetin bir sonucudur. Bu yüzden yağmur yağdığı zaman “rahmet yağdı” deriz. Böyle kıymetli bir nimeti korumak ise insanın en önemli vazifelerinden biridir. Hem nimetleri korumak, zaten şükür demektir. Çünkü şükür sadece sözle değil, verilen nimeti doğru kullanmakla da olur. Eğer suyu dikkatli kullanırsak, hem israftan kaçınmış oluruz hem de bize verilen bu nimete karşı teşekkür etmiş oluruz.

Nehirde bile suyu israf etme

Günlük hayatımızda bazen fark etmeden suyu gereğinden fazla kullanabiliyoruz. Abdest alırken, diş fırçalarken musluğu hiç kapatmadan suyu gereksiz yere akıtmak gibi küçük davranışlar zamanla çok büyük israflara dönüşüyor. Bir gün Peygamber Efendimiz de (asm), bir Sahabenin suyu fazla kullanarak abdest aldığını görmüş. Peygamber Efendimiz ‘bu ne israf böyle?’ demiş. ‘Abdestte de israf olur mu’ diye cevap gelince, ‘Evet, akan bir nehirde abdest alırken bile suyu israf etmeyin’ buyurmuştur.1 Nehir gibi suyun bolca bulunduğu yerde bile suyu iktisatlı kullanarak Allah’ın verdiği su nimetine değer vermemiz, saygı göstermemiz gerekiyor. 

Dipnot:

1- İbni Mace, 48.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump ne demek istedi?
    Genel

    Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var
    Genel

    Pentagon endişeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.