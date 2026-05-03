"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Kardeşlik kazansın

Mehtap Yıldırım Yükselten
03 Mayıs 2026, Pazar
Sor Bakalım

Muğla’dan Fatma Özkaya arkadaşımız, “Arkadaşlarımızın kötü davranışları karşısında nasıl bir tavır almalıyız? diye sordu. 

Sevgili arkadaşlar, iyilik yapmak, sadece karşılık bekleyerek yapılan bir şey değildir. İyilik, doğru olanı yapmak, güzel davranmak ve insanlara zarar vermemektir. Bir arkadaşımız bize kötü davransa bile, ona hemen kötülükle karşılık vermek yerine sabırlı olmak, onu anlamaya çalışmak ve doğru yolu göstermek daha güzel bir davranıştır. 

Bakarsın dost olur

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah bizim için şöyle buyuruyor: “Sen kötülüğü en güzel olan (iyilik) ile def et; bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost olmuştur.”1 Bir arkadaşımız bize kötü davransa bile, biz iyiliği seçtiğimizde içimizdeki kin ve öfke azalır. Aynı şekilde karşımızdaki arkadaşımızın da kalbinde bir yumuşama ve kötü davrandığı için pişmanlık meydana gelir. Böylece kim bilir belki de en iyi dostunuz o olur. 

Güç, iyiliktedir

İnsanlar birlikte yaşarken bazen anlaşmazlıklar olabilir. Ama önemli olan, bu durumlarda nasıl davrandığımızdır. Olumsuz olaylardan iyilikle, kendimize ve başkalarına zarar vermeden çıkabilmeyi başarmak en büyük güçtür. Sabırlı olmak, sakin kalmak ve güzel davranmayı seçmek çok daha değerlidir.

Hepimiz kardeşiz

Hepimiz bir aile içinde, bir sınıfta, bir mahallede, bir toplumda yaşıyoruz. Bu yüzden birbirimizle iyi geçinmeye, huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var. İşte bu ihtiyaç, bizi kardeşliğe, yardımlaşmaya ve birlik olmaya yönlendirir. Birlik ve beraberlik ise insanların aynı hedef için omuz omuza vermesi, zor zamanlarda birbirine destek olmasıdır.

O gemi batırılır mı?

Risale-i Nur’da güzel bir örnek vardır. Bir gemi düşünelim. Bu gemide 10 kişi var. Bunlardan 9’u iyi ve masum insanlar, 1’i ise yanlış ve kötü bir iş yapmış bir kişi. Eğer biri çıkıp o kötü kişiyi cezalandırmak için “Bu gemiyi batıralım” derse, bu doğru olur mu? Elbette olmaz. Çünkü gemide sadece bir suçlu yoktur, aynı zamanda suçsuz ve iyi insanlar da vardır. Bir kişinin hatası yüzünden diğer masum insanlar zarar görmemelidir. İnsanlar da buna benzer. Bir arkadaşımızın bir hatası olabilir ama onun birçok güzel yönü de vardır. Eğer biz sadece o hataya bakarsak olmaz. Onun iyi yönlerini de görmeliyiz. 

Dipnot:

1- Fussilet, 34.

Okunma Sayısı: 341
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çarşambaya kadar hava soğuk ve yağışlı

    Küresel gıda krizi kapıda

    Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

    İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

    'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

    İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

    Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

    BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!

    ABD Savunma Bakanlığı: Almanya'daki 5 bin askerimizi geri çekeceğiz

    Şiddeti nerede aramalı?

    Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

    Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivisti yaraladı

    Almanya'da camiye çirkin saldırı

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.