Kardeşlik kazansın

Muğla’dan Fatma Özkaya arkadaşımız, “Arkadaşlarımızın kötü davranışları karşısında nasıl bir tavır almalıyız? diye sordu.

Sevgili arkadaşlar, iyilik yapmak, sadece karşılık bekleyerek yapılan bir şey değildir. İyilik, doğru olanı yapmak, güzel davranmak ve insanlara zarar vermemektir. Bir arkadaşımız bize kötü davransa bile, ona hemen kötülükle karşılık vermek yerine sabırlı olmak, onu anlamaya çalışmak ve doğru yolu göstermek daha güzel bir davranıştır.

Bakarsın dost olur

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah bizim için şöyle buyuruyor: “Sen kötülüğü en güzel olan (iyilik) ile def et; bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost olmuştur.”1 Bir arkadaşımız bize kötü davransa bile, biz iyiliği seçtiğimizde içimizdeki kin ve öfke azalır. Aynı şekilde karşımızdaki arkadaşımızın da kalbinde bir yumuşama ve kötü davrandığı için pişmanlık meydana gelir. Böylece kim bilir belki de en iyi dostunuz o olur.

Güç, iyiliktedir

İnsanlar birlikte yaşarken bazen anlaşmazlıklar olabilir. Ama önemli olan, bu durumlarda nasıl davrandığımızdır. Olumsuz olaylardan iyilikle, kendimize ve başkalarına zarar vermeden çıkabilmeyi başarmak en büyük güçtür. Sabırlı olmak, sakin kalmak ve güzel davranmayı seçmek çok daha değerlidir.

Hepimiz kardeşiz

Hepimiz bir aile içinde, bir sınıfta, bir mahallede, bir toplumda yaşıyoruz. Bu yüzden birbirimizle iyi geçinmeye, huzur içinde yaşamaya ihtiyacımız var. İşte bu ihtiyaç, bizi kardeşliğe, yardımlaşmaya ve birlik olmaya yönlendirir. Birlik ve beraberlik ise insanların aynı hedef için omuz omuza vermesi, zor zamanlarda birbirine destek olmasıdır.

O gemi batırılır mı?

Risale-i Nur’da güzel bir örnek vardır. Bir gemi düşünelim. Bu gemide 10 kişi var. Bunlardan 9’u iyi ve masum insanlar, 1’i ise yanlış ve kötü bir iş yapmış bir kişi. Eğer biri çıkıp o kötü kişiyi cezalandırmak için “Bu gemiyi batıralım” derse, bu doğru olur mu? Elbette olmaz. Çünkü gemide sadece bir suçlu yoktur, aynı zamanda suçsuz ve iyi insanlar da vardır. Bir kişinin hatası yüzünden diğer masum insanlar zarar görmemelidir. İnsanlar da buna benzer. Bir arkadaşımızın bir hatası olabilir ama onun birçok güzel yönü de vardır. Eğer biz sadece o hataya bakarsak olmaz. Onun iyi yönlerini de görmeliyiz.

Dipnot:

1- Fussilet, 34.