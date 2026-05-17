"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Dünyayı kim temizliyor?

Mehtap Yıldırım Yükselten
17 Mayıs 2026, Pazar
Sabah erkenden sokağa çıktığımızda elinde süpürgesiyle yolları temizleyen görevliler görürüz. Bazen de kaldırım kenarlarını temizleyen vakumlu süpürme aracını görürüz. Okula gittiğimizde ise yine okulumuzu, sınıfımızı temizleyen vazifeli kişiler vardır. Evlerimizde de, muhakkak temizlik yapılır. Çünkü insanlar, bulundukları ortam kirlenince rahatsız olur. Temiz yerlerde yaşamak ister. Peki hiç düşündük mü? Koskoca dünyayı kim temizliyor? Her gün milyonlarca insanın yaşadığı bu dünya nasıl temiz kalabiliyor? İşte burada Rabbimizin muhteşem gücü, kudreti karşımıza çıkıyor.

Görünmeyen çalışanlar

Allah’ın her yerde temizlik görevlileri vardır. Ormanlarda, denizlerde, havada, vücudumuzda. Biz fark etmeden her an nefes alırız. Ama bu havayı temizleyen büyük bir sistem vardır. Rüzgâr eser, kirli havayı dağıtır. Yağmur yağar, havayı ve toprağı temizler. Ağaçlar ise kirli havayı alıp temiz oksijen verir. 

Vücudumuzda da durmadan temizlenir

İnsan vücudu da sürekli temizlenir. Yediğimiz yemekler enerjiye dönüşür. Oksijen hücrelere gider. Ortaya çıkan atıklar kandan ayrılır. Böbrekler bu atıkları süzer. Akciğerler kirli havayı dışarı atar. Yani vücudumuzda hiç durmayan bir temizlik faaliyeti vardır.

Allah’ın Kuddüs ismi

Temizlik deyince aklımıza Cenab-ı Hakk’ın “Kuddüs” ismi gelir. “Kuddüs” ismi, Allah’ın her türlü eksiklikten, kusurdan ve kirden uzak olduğunu bildirir. Yani Allah tertemizdir ve yarattığı kâinatta da bir temizlik ve düzen hâkimdir. Biz genellikle gözümüzle gördüğümüz temizliği anlarız. Oysa görünmeyen çok daha büyük bir temizlik düzeni vardır.

Uzayın da temizleyicileri var

Uzaydan gelen gök taşları dünyaya girerken atmosferde parçalanır. Bu sayede hem uzay temizlenir hem de toprağa faydalı maddeler karışır. Böylece sadece dünyada değil tüm kâinatta kusursuz ve devamlı bir temizlik sistemi olduğunu anlıyoruz.

Kâinattaki bu muhteşem düzen bize şunu öğretir: Allah bizi ve tüm varlıkları temiz yaratmış ve çevreyi de temiz olarak emanet ediyor. Temizliği seviyor ve temiz olmamızı istiyor. O halde biz de kendimizi ve çevremizi temiz tutalım. 

