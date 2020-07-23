"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çan beş defa çalınca

Mikail YAPRAK
23 Temmuz 2020, Perşembe
Bir zamanlar bir ülkede şöyle bir gelenek varmış:

Sıradan bir vatandaş öldüğünde, şehir meydanındaki dev çan bir defa; eşraftan biri öldüğünde iki defa; büyük bir devlet adamı öldüğünde üç defa; kral öldüğünde ise dört defa çalınırmış...

 Gel zaman, git zaman şehirde bir olay yaşanmış, mesele mahkemeye intikal etmiş. Herkesin masumiyetine inandığı birisi bu mahkemede para cezasına çarptırılmış. Kısa bir süre sonra çan sesi işitilmiş. 

Bir, iki, üç ve dört derken... 

Halk, “kralımız öldü” diye telâşa kapılmış ki, çok şaşırtıcı bir şekilde ve ilk defa çan, beşinci defa çalmış. 

Herkes bunun sebebini öğrenmek için, çan yerine koşmuş. Bir de bakmışlar ki, çanı çalan, bir süre önce haksız cezaya çarptırılan adammış.

 “Ne demek oluyor bu? Çanı neden beş defa çaldın? Kraldan daha büyük birisi mi öldü?” gibi peşpeşe gelen sorulara karşı verilen cevap şaşırtıcı olmuş:

“Evet, adalet öldü!” 

VE ADALETİN DİPDİRİ OLDUĞU ZAMANLAR

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed bütün mahkûmları serbest bırakmıştı. Fakat bu mahkûmların içinden iki papaz zindandan çıkmak istemediklerini söyleyerek dışarı çıkmadılar. Papazlar, Bizans İmparatoru’nun halka yaptığı zulüm ve işkence karşısında ona adalet tavsiye ettikleri için hapse atılmışlardı. Onlar da bir daha hapisten çıkmamaya yemin etmişlerdi. Durum Sultan Fatih’e bildirilince, âdil padişah onları huzuruna dâvet etti. Papazlar hapisten niçin çıkmak istemediklerini huzurda anlattılar. Fatih, dünyaya kahreden o iki papaza şöyle dedi: “Sizler İslâm adaletinin tatbik edildiği memleketimi geziniz, Müslüman hâkimlerin ve Müslüman halkımın dâvâlarını dinleyiniz. Bizde de sizdeki gibi adaletsizlik ve zulüm görürseniz, hemen gelip bana bildiriniz ve sizler de evvelki kararınız gereğince uzlete çekilerek hâlâ küsmekte haklı olduğunuzu ispat ediniz.

“Papazlar, Padişahtan aldıkları tezkere ile İslâm beldelerine seyahate çıktılar. 

İlk vardıkları yerlerden biri Bursa idi. 

Bursa’da şöyle bir hadiseyle karşılaştılar:

Bir Müslüman bir Yahudiden bir at satın almış, fakat hiçbir kusuru yok diye satılan at hasta imiş. Müslüman bunun farkına varınca, hemen ertesi gün sabah erkenden atını alıp mahkemenin yolunu tutmuş. Fakat olacak ya, o saatte de kadı henüz dairesine gelmemiş olduğundan, epey bekledikten sonra ‘kadı’nın gelmeyeceğine hükmederek atını alıp ahırına götürmüş. Ama at da o gece ölmüş.

Hadiseyi daha sonra öğrenen kadı, atı alan Müslümanı çağırtıp meseleyi şu şekilde halletmiş: “Siz ilk geldiğinizde ben makamımda bulunsa idim, sağlam diye satılan atı sahibine iade eder, paranızı alırdım. Fakat ben zamanında makamımda bulunamadığımdan, atın ölümünden doğan zararı benim ödemem lâzım” deyip atın parasını Müslümana vermiş.

Papazlar, İslâm adaletinin bu derece ince olduğunu görünce parmaklarını ısırmışlar. 

Gezdikçe, âdil mahkemelere şahit oldukça hayretleri katbekat artmış. Kılı kırk yaran kararlarla hak ve adaletin nasıl yerini bulduklarına şahitler olarak İstanbul’a dönüp padişahın huzuruna çıkmışlar. 

Şöyle demişler:

 “Bizler artık inandık ki, bu kadar adalet ve biribirinin hakkına saygı ancak İslâm dininde vardır. Böyle bir dinin salikleri başka dinden olanlara bile bir kötülük yapamazlar. Dolayısıyla biz zindana dönme fikrimizden vazgeçtik, sizin idarenizde hiç kimsenin zulme uğramayacağına inanmış bulunuyoruz” derler. 

O zaman bu adaleti tatbik ettiren İslâm aynı İslâm. Ya Müslümanlar? Ya Müslüman idareciler? Ya İstanbul? Ya Ayasofya?

Okunma Sayısı: 1691
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdulkadir

    23.7.2020 19:39:42

    Günümüz insanlarına ibret dersi verecek mahiyette,harika bir makale.Allah razı olsun,Mikail ağabey...

  • Alper Özcan

    23.7.2020 17:09:10

    Tebrikler makalenin manası ve zamanlama çok güzel sevgi ve muhabbetlerimle

  • Nihat

    23.7.2020 11:53:31

    Müslüman ülkelerin durumunu ortaya koyan çok güzel bir makale. Allah razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

YKS sonuçları ürkütücü

Yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira

Koca: Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var

Malezyalı kuruluş WADAH'tan Türkiye'ye Ayasofya Camii tebriği

Belarus Cumhurbaşkanı: Koronavirüsü semptom göstermeden atlattım

DSÖ uyardı: Kovid-19 mevsimsel değil

İran ve Ukrayna düşürülen uçak için tazminat görüşmelerine başlayacak

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 860 bini geçti

Dışişleri’nden ABD’ye tepki

Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

Lübnan Başbakanı İsrail sınırında yaşanan olaylar hakkında konuştu

'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum'

Kim Jong-un: Nükleer silahlar güvenlik garantimiz

İspanya'da pandemi nedeniyle 1 milyon istihdam kaybı

DSÖ'den Covid-19 açıklaması

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 16 milyon 653 bini aştı

Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlere kulak verelim

Gerçekler sansürlenemez

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Yan yanayız, bir aradayız”dan üç yıl sonra
Süleyman KÖSMENE

Tevriye günü zikir ve duâları
Ahmet BATTAL

Adalet mi, hilâfet mi?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

YKS sonuçları ürkütücü
M. Latif SALİHOĞLU

Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (1)
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Risale-i Nur'dan

Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
Cevher İLHAN

Demokratik açılım
Faruk ÇAKIR

Ayasofya için destek

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.