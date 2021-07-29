"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Şahs-ı manevînin ruhunu temsil eden şurâlar

Mikail YAPRAK
29 Temmuz 2021, Perşembe
Kendilerini yanılmaz zanneden nice büyüklerin ve büyük grupların apaçık yanılgıya düştükleri çok kritik dönemleri mânen ve fikren yara almadan istişarelerle aşarak geldik.

Bu uğurda ödenen bedellerin, maddî ve dünyevî zayiatların, çekilen çilelerin de “keffaretüzzünub”, sadâka-i cariye ve mükâfat-ı uhrevî olarak kabul edilmesini Rahmet-i İlâhîyeden niyaz ediyoruz.

Ne bahtiyarız ki, imamımızı tanıyor ve izini takip ediyoruz. Bizi direkt Kur’ân’a ve Resûlullah’a (asm) bağlayan Nursî imamızın rehberliği hâlâ canlı, verdiği mesajlar hâlâ hayattar. 

Elimizdeki Kur’ânî Risaleleri de bizzat onun nasıl hayata geçirdiğine bakarak idrakine çalışıyoruz. O Risaleleri sadece okumanın, hayata geçirmek mânasına gelmediğini, yaşanan hadiseleri okuyarak görüyor ve hayrete düşüyoruz. 

Ey büyük Üstad! Âlem buna şahit ki, biz seni ve Risale-i Nurlar’ı anlamak istiyoruz ve buna çalışıyoruz. İstişarelerimizin ana hedefi de budur! İstişarenin önemiyle ilgili bir Hadis-i Şerif’te Peygamberimiz (asm), “İstişare eden pişman olmaz” buyurmuştur. 1

İbn Abbas (ra) bildiriyor:

“İş konusunda onlarla istişare yap!” âyeti indiği zaman Resulullah (asm) şöyle buyurdu: “Biliniz ki, Allah ve Resulü müşavereden müstağnidirler. Fakat Allah, bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı. Onlardan her kim istişare ederse doğru yoldan mahrum kalmaz. Her kim de terk ederse hatadan kurtulmaz.” 2

Hz. Ömer (ra) der ki: “Tek kişinin aklı ve bakışı tek bir iplik gibidir. İki akıl, iki ayrı görüştür, sicime benzer. Üç akıl ise sapasağlam bir urgana benzer.” 3

Bizim işlerimiz, Allah’ın emri ve Sünnet-i Resûlullah (asm) olan meşveret iledir. Bediüzzaman’ın hayatı ve Risale-i Nur’un ışığında yapılan meşveretler...

Meşveret kararlarımızdan taviz vermeye hakkımız yoktur. Cemaat içinde olmayıp cemaat şuuruyla hareket etmeyen, meşveretten bîhaber, kendi kafa feneriyle hareket eden zaten bizi alâkadar etmiyor. 

“Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhid idi. O hâkimin müftüsü de onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi. Onun fikrini tashih ve tâdil ederdi. Şimdi ise zaman, cemaat zamanıdır. Hâkim, cemaatin ruhundan çıkmış, az mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı mânevîdir ki şûrâlar o ruhu temsil eder.” 4

Buradaki “şahs-ı manevî” tarifinde geçen “mütehassıs” değil, “mütehassis” olduğuna göre; yani duygu ve hissiyatından ziyade akıl ve muhakemeyi ön plana çıkaran şahıs demektir. Mezkûr metinde mevzubahis olan ise mücessem bir şahıs değil, şahs-ı manevîdir. Böyle bir şahs-ı manevînin ruhunu da şûrâlar temsil eder. O şûrâların azaları ise; alanında uzman, hadiseler karşısında sağlam ve sarsılmaz, sağırca (etki altında kalmayan, tarafgirlik seslerine kulağı tıkalı) ve objektif olmalıdır.

Dipnotlar:

1- Celaleddin Suyuti, Ed-Dürrül Mensur, c. 2, s. 359. (Taberani).

2- Age, c. 2, s. 359. (İbn Adiy, Beyhaki)

3- Sealibi, Hükümdarlık Sanatı, İnsan yayınları, s. 97.

4- Sünûhat, s. 51.

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuksuzluğa 28 Şubatçı savunma

    Açılmayla esnaf biraz gülmeye başladı

    Çiftçiye 'İCRA TAKİBİ' mesajları geliiyor

    Tedbirler alınsın, okullar açılsın

    'Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler'

    Türkiye'de 22 bin 291 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Pfizer, yıllık satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti

    Pakistan Başbakanı: ABD Afganistan'da işleri berbat etti

    Binaların yüzde 79’u riskli

    'Okulları açmak noktasında çok kararlıyız'

    Şehitlerimiz dualarla ebediyete uğurlandı

    3 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Manavgat'ta 4 mahalle tahliye edildi: Orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı: En çok hangi illerde arttı?

    YKS birincileri hangi şehirlerden?

    Galatasaray zorlu rövanş maçında PSV'yi ağırlıyor

    Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Assange'ı vatandaşlıktan çıkardı

    Fransa Danıştayı önünde aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı karşıtlarından protesto

    Tunus'ta görevden almalar devam ediyor

    ABD'de iç mekanlarda maske kullanımı tavsiyesine geri dönüldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat Sarayda yuvalanmış
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasal İslâmcı ile de demokrasi olmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın eserlerinden Abdülhamid tesbitleri
    Cevher İLHAN

    ABD’nin “yeni Afganistan projesi”ne kahyâlık
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet ÖZDEMİR

    Bir savaş hilesi… (2)
    Genel

    Hukuksuzluğa 28 Şubatçı savunma
    Risale-i Nur'dan

    Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.