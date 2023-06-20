İsveç topraklarını NATO’ya açıyor

İsveç 1815’ten beri birçok uluslararası ilişkiler konusunda tarafsızlığını koruma çizgisindeydi.

Ancak Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgaliyle birlikte, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelikleri gündeme geldi. Her iki ülke 18 Mayıs 2022’de NATO üyelikleri için başvurmuş ve Finlandiya’nın üyeliği 4 Nisan 2023’te kabul edilmişti. Böylece NATO’nun üye sayısı da 31’e yükselmişti. Birde Finlandiya’nın Rusya ile 1340 Km’lik sınırı nedeniyle, NATO’nun da Rusya’yla sınırı bir bu kadar daha uzadı.

İsveç’in üyeliğine ise, NATO içerisinden hem Türkiye’nin hem de Macaristan’ın vetoları devam ediyor. İsveç’in üyelik amacıyla uzun süredir diplomatik girişimleri mevcut. Litvanya’nın başşehri Vilnius’da 11-12 Temmuz 2023’te NATO’nun yıllık zirve toplantısı gerçekleştirilecek. Dolayısıyla İsveç’in üyelik girişimlerine yönelik çabaları yükselişte. Ancak Türkiye ve Macaristan’ın vetosunun sürdüğü hatırlandığında, İsveç’in üyeliği belirsizliğini koruyor.

Stockholm yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle değişen güvenlik ikliminin, İsveç’in tarafsızlıktan NATO üyeliğine yönelmesine sebep gösteriyor. Fakat Stockholm henüz Ankara ve Budapeşte’yi ikna edebilmiş değil. Hatta Türkiye’nin talepleri doğrultusunda, İsveç’in hazırladığı Terörle Mücadele Yasası, Stockholm’de 4 Haziran 2023’te terör örgütü PKK taraftarlarınca “NATO ve Terörle Mücadele Yasası” karşıtı gösterilere sahne oldu.

Elbette bu gelişme, üyelik yolunda İsveç’e sorun oluşturacak nitelikte. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2023’te Azerbaycan’a giderken “İsveç, Vilnius’daki NATO zirvesinden fazla bir şey beklemesin” ifadesiyle Stockholm’e veto duruşunda değişiklik olmadığını gösterdi.

Bununla birlikte İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson 9 Haziran 2023’te “İsveç silahlı kuvvetlerinin gelecekteki ortak operasyonları mümkün kılmak için NATO ve üye ülkelerle askerî hazırlıklar yapılmasına karar verdik”lerini duyurdular. Aynı zamanda Dagens Nyheter gazetesine göre “hazırlıklar, geçici olarak yabancı askerî personel ve teçhizatın İsveç topraklarında konuşlandırılmasını” kapsıyor.

Aslında Kristersson ve Jonson’un ilgili kararı, Rusya’ya da açık bir mesaj özelliğinde. Alınan karardan anlaşıldığı üzere, Rusya’nın İsveç ve çevre ülkeler için tehdit olmayı sürdürmekte ve bu bağlamda İsveç henüz NATO üyesi olmadan topraklarını geçici olarak NATO’ya açmaktadır.

İsveç’in henüz NATO üyesi olmadan topraklarını geçici olarak NATO’ya açmasında, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in yeni toprak işgalinden emin olmadığı da etkili olsa gerek.

Ayrıca İsveç’in topraklarını geçici şekilde NATO’ya açma kararı ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “İsveç’in üyeliğinin İttifak’ın 11-12 Temmuz’da Vilnius’ta yapılacak zirveden önce resmileşmesini umduğu” beyanının art arda gelmesi düşündürücü. Çünkü Stoltenberg’in İsveç’in aldığı karardan daha önce haberdar olduğu şüphesi beliriyor.

Bununla birlikte Stockholm’ün üyeliğindeki vetoya rağmen topraklarını geçici şekilde NATO’ya açma kararı almasında, İsveç’in Rusya’yı İskandinav bölgesinde dengelemeye çalıştığı izlenimi vererek, üyelik sürecini güçlendirmeye yönelmesi ihtimallerdendir.

