20 Mayıs 2024, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bu Kur’ân’ın âyetleri, Rabbiniz tarafından size verilmiş gözler gibidir; onlarla hakkı görürsünüz.
A’raf Suresi: 203
HADİS:
Memleketler Allah’ın mülkü, kullar Allah’ın kullarıdır. Öyle ise nerede hayrı bulursan oraya yerleş.
Camiü’s-Sağir, No: 1743
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