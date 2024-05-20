Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Kur’ân’ın âyetleri, Rabbiniz tarafından size verilmiş gözler gibidir; onlarla hakkı görürsünüz. A’raf Suresi: 203 HADİS: Memleketler Allah’ın mülkü, kullar Allah’ın kullarıdır. Öyle ise nerede hayrı bulursan oraya yerleş. Camiü’s-Sağir, No: 1743

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