Tasarruf nasıl olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen seçim öncesi yaptığı bir konuşmada muhalefete “Milletin zekâsıyla alay edenler yaşadıkları şoku hâlâ atlatamadılar” demişti.

Birçok olayda görünüyoruz ki, “milletin zekâsıyla alay eden” iktidar 31 Mart seçimlerinden sonra önceki söyledikleri ile şimdiki sözleri arasında şoku hâlâ atlatamadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı tasarruf tedbirlerinde de olduğu gibi... 2015 yılında “kamudaki makam araçları çerez parası bile değil” diyen Maliye Bakanı, şimdi en büyük tasarrufu kamudaki makam araçlarının ve memur servislerinin kaldırılmasında buluyor. Bu yapılırken Cumhurbaşkanlığı sarayındaki başta makam araçları olmak üzere birçok şatafat tasarruf tedbirlerinin dışında tutuluyor. Yani, “İtibardan tasarruf” edilmezken, memurun servis araçları kaldırılıyor.

Saray’ın bir yıldaki harcaması 8 kat arttığı görmezlikten gelinirken, üç yıl süresince memur alımlarının sadece emekli olanlar kadar olacağı açıklanıyor. Milyonlarca üniversite mezunu önümüzdeki ay KPSS imtihanına hatırlanırken, büyük bir hayal kırıklığı içine sokuluyor. Bir de “mülâkatı kaldırılacağız” diye söz verilirken, mülâkata devam edileceği ilân ediliyor.

2024 bütçesinden her 5 saniyede 198.820 lira faize giderken, her 100 liranın 48 lirasının faize gittiği hesaba katılmazken, en büyük tasarrufun faize giden parayı kesmek ülkeyi yönetenlerin aklına geliyor.

Kamuda birden fazla maaş almanın adil olmadığını söyleyen ve bu manada Meclis araştırması isteyen muhalefetin önergeleri reddedilirken şimdi “üst sınır” konulmasından bahsediliyor.

Tasarrufun en tepeden başlamadığı, geçilmeyen yol ve köprüleri, uçulmayan havalimanlarına uygulanan “garantili geçiş ücretleri” düzenlenmediği, “hatırlı şirketler”e sağlanan vergi muafiyetlerinden ya da “borç silmeden” vazgeçilmeği sürece kaç tane kamuda tasarrufu paketi açıklarsanız açıklayan sözden ibaret kalır.

Bir örnek verelim: Zafer Havalimanında garanti edilen yolcu sayısı 439.244, gerçekleşen giden yolcu sayısı 9.398 olmuş, hatayı yüzde 97.86 olmuş…

Bir de kamuda tasarrufun seçimlere bir yılı kalana kadar üç yıl yapılmasını da not etmek gerekir.

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Hani zengindik!

Seçim dönemlerinde Karadeniz’de doğalgaz, Gabar dağında büyük petrol rezervleri olduğu söyleniyordu ya seçim bitince, “Bizim çok büyük yeraltı zenginlerimiz yok. Alın terimizden ve kendi bileğimizin gücünden başka hiçbir şeye umut bağlayamayız” denilmeye başlandı.

Millet şimdi hangisine inansın?

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Duydunuz mu?

Taktığı pahalı saatle gündeme gelen ve TRT dizilerinde boy gösteren AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Biz Saray’dan talimat alan özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz, reddediyorum” demiş.

Cumhurbaşkanından tâlimat almadan yangın söndürmek için dahi hareket edilmediğini sanki bu millet görmedi. Kahramanmaraş Merkezli depremde Cumhurbaşkanın tâlimatı olmadan kurtarma faaliyetlerinin başlamadığını sanki yaşamamış gibi… Gönüllü kuruluşlar, ellerinde yardım malzemeleri ve iş makinaları ile şehir girişlerinde “gelebilirsiniz tâlimat”ı beklemek zorunda kalmamış mıydı? Böyle olunca da acılar katlanmış, depremzedelere yardım ulaştırılamadığı da unutulmuş değil…

O yüzden de Sayın başkanvekilinin bu sözü havada kalıyor.

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Hepinizi çoban yaparlar

Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda; Kars'ta çobanlık için İŞKUR’A başvuran adaylara mülakat yapılmasına tepki gösterirken, “Çobana mülakat yapmaya utanmadınız” demiş. Alp, AKP sıralarına dönüp soruları vekilleri yöneltip cevap alamayınca “İşte bu milletvekili Kars'a gelse çoban bile olamaz” demiş.

“Sizi Kars’a çoban yapmazlar" şeklindeki sözlerine tepki gösterilince de tekrar söz alıp “Bu sözüm maksadını aşmıştır. Hepinizi çoban yaparlar” demiş ama kürsüden sorduğu sorulara cevap alamadığı da tutaklara geçmiş…