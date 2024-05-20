"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Garip kimdir?

Abdil YILDIRIM
20 Mayıs 2024, Pazartesi
ŞİİR

Garip kimdir diye sorarsan eğer,

Derdini içine atandır derim.

Başını kaldırsa bir taşa değer

Aşına gözyaşı katandır derim.

 

Hayatın yükünü vurur beline,

Dâvâsını deva eyler derdine,

Namertleri yoldaş etmez kendine,

Hak yolunu yalnız tutandır derim.

 

Kan kusar da der kızılcık şerbeti,

Ekmeğine katık eder hasreti,

Bağrına basarak yatar gurbeti,

Garibe gurbet bir vatandır derim.

 

Kaygısı kalmamış dünyadan yana,

Artık tesir etmez hiçbir fırtına,

Nurdan bir kefeni çekmiş sırtına,

Meçhul bir mezarda yatandır derim.

ABDİL YILDIRIM 

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'den İran'a arama kurtarma desteği

    İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin son durum?

    Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk ümidini son haftaya taşıdı

    Ders alınmaması korkutuyor

    Sıcak parayla faiz vurgunu

    Hukuk pazarlık alanı değildir

    Bu taslağı geri çekin

    Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki çatışmalar yüzünden kenti terk etmek zorunda

    Etki ajanlığı geçerse hukuk güvenliği biter

    Kim kime operasyon çekiyor?

    Normalleşmenin ilk adımı adalet

    Gazze’de yine kıtlık kâbusu

    İspanya, Filistin’i diğer ülkelerle birlikte tanıyacak

    Schwabe: Abes davadaki abes ceza gerçeği değiştirmez

    Granada Üniversitesi, İsrailli eğitim kurumlarıyla ilişkilerini durdurdu

    Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

    Ukrayna'da mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasa resmileşti

    ABD, özgürlükler konusunda konuşma hakkını kaybetti

    Yurt geneline 1 hafta etkili olacak çöl tozu uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye'den İran'a arama kurtarma desteği
    Yeni Asya'dan Size

    Üstaddan Yeni Asya’ya hukuk mücadelemiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gayretli bir Nur hadimi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet için isyan ve baskın
    Süleyman KÖSMENE

    Dinde aşırı gitmek
    Serpil Lale

    Hatıraları ile iz bırakan: Bekir Berk
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmî mefhumları kavramak için…
    Mehmet KARA

    Tasarruf nasıl olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.