ŞİİR

Garip kimdir diye sorarsan eğer, Derdini içine atandır derim. Başını kaldırsa bir taşa değer Aşına gözyaşı katandır derim. Hayatın yükünü vurur beline, Dâvâsını deva eyler derdine, Namertleri yoldaş etmez kendine, Hak yolunu yalnız tutandır derim. Kan kusar da der kızılcık şerbeti, Ekmeğine katık eder hasreti, Bağrına basarak yatar gurbeti, Garibe gurbet bir vatandır derim. Kaygısı kalmamış dünyadan yana, Artık tesir etmez hiçbir fırtına, Nurdan bir kefeni çekmiş sırtına, Meçhul bir mezarda yatandır derim. ABDİL YILDIRIM

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