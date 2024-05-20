"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Hatıraları ile iz bırakan: Bekir Berk

Serpil Lale
20 Mayıs 2024, Pazartesi
Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları olarak 2’cisini gerçekleştirdiğimiz kitap tahlil gününde, yayınlarımız arasında bulunan, bu defaki kitabımız Muhammed Nur Sungur’un kaleminden “Risale-i Nur Dâvâlarının Efsane Avukatı Bekir Berk’le Unutulmaz Hatıralar” kitabi idi. Bekir Berk abinin hayatından önemli kesitlerin sunulduğu ve katılımcı kardeşlerin hafızasında yer eden, İşte o Bekir Berk;

Hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez kartviziti adeta onunla mücessem hale gelmiş. Üstadımızın “Kardeşim seni bana Allah gönderdi iltifatına nail olmuş, kardeşlerinizin meziyetleriyle iftihar ediniz” tebliğinin tam bir örneği. 

Bekir Berk abi “uyun-u sahire” yani dikkatli uyanık gözlere sahip, olaylara ve kişilere ferasetiyle bakan, kardeşim “Bir insanı ilk gördüğünde ruhun ya iter ya çeker” diyen, misafirperver bir kişiliğe sahip, aynı zamanda verdiği sözü unutmaz, er yada geç yerine getiren bir insan. Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetlerine tam riayet eden, Peygamber aşığı, bundandır ki uzun yıllar Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde ikamet etmiş ve Cidde radyosunda, Radyo diliyle Risale-i Nur’u duyurma şerefine nail olmuş tam fedakar bir fedai. Üstadımız gibi sebepleri sonuna kadar zorlayan, Öyle ki; Üstadımızın Kosturma’da hapiste tutulduğu sıralar cuma vakti abdest alır kıyafetlerini giyer etrafı çevrili çitlerin oraya kadar gider kapalı olduğunu görünce geri döndüğü bu hal ona numune‐i imtisal olmuş. O milli marşlar eşliğinde kılı kırk yararak davaları alan Mazlumları savunan kefenini çantasında taşıyan fedakar cesur bir hukukçu. 

Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’un müdafiliği vazifesi ile tavzif olunan, “Mazlumları mı yoksa davayı mı savunayım?“ sorusuna aldığı cevap ile hayatı boyunca Nurların savunuculuğunu yapmış, soyadı ile müsemma Berk gibi şimşek gibi şarkdan garba tüm davalara yetişmiş ve tevfik-i ilahi ile beraatlarla sonuçlanmış. 

“Bekir Bey sizinle uğraşanlar var onlara karşı üst otorite nezdinde tanıdığınız yok mu?“ sorusunun cevabını derin bir nefes alarak vermiş ve “ALLAAAH” diyerek iman ve tevekkülün ne olduğunu göstermiş, aynı zamanda kendisini arayan gence benim demek yerine “Bekir Berk benim elbisemin içindedir” diyerek mütevaziliğini ortaya koyan bir kişilik sahibi. İnce düşünceli kibar bir beyefendi, yanında asla Mekke Medine dedirtmeyen, lütfen “Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere deyiniz.” diye ikaz eden ve Hazreti Ali’nin giydiği Haydariye denilen uzun yeleği, çok beğenmiş ondan diktirmiş ve severek giymiş, “Vay be kan çekiyor demek ki” deyişinin sebebi daha sonradan onun Hazreti Ali’nin soyundan geldiği anlaşılan bir beyefendi. Kafesteki güvercinleri para vererek salıveren Bekir Berk’i gören kişi yüksek sesle “Bey amca sen bunları salıverdin ama bu kuşları, Kuşçu yine toplayacak” deyince hürriyete, özgürlüğe aşık Üstadı gibi, “Canım kardeşim benim vazifem onları hürriyetlerine kavuşturmak Ben daha ötesine muktedir değilim diyerek Hürriyet aşığı olduğunu göstermiş.

Gazete ve dergileri takip eden ve buna ehemmiyet veren, hatta bir gün Yeni Asya gazetesinde okuyup beğendiği bir makale için, “İktidarım olsa her cümlesine bir altın verirdim.” diyerek takdirlerini belirtmiş, yüksek bir kişiliğe sahip olan Bekir Berk kendine yaraşır, Eyüp Sultan kabristanın yüksek tepesinde Zübeyir Gündüzalp, Tahir Mutlu, Mustafa Sungur ve Mehmet Kutlular gibi nurun fedaileri ile birlikte, Kim bilir belki her daim orada Risale-i Nur’u mütalaa ediyorlar.

Burada belirtilenlerden daha fazlasını bulacağınız Bekir Berk abi ile ilgili hatıraların paylaşıldığı kitap için, yazar Muhammed Nur Sungur beyefendiye teşekkür ediyor, kitap severlere keyifli okumalar diliyoruz. Katılımcılar adına...

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'den İran'a arama kurtarma desteği

    İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşırken kazaya uğrayan helikoptere ilişkin son durum?

    Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk ümidini son haftaya taşıdı

    Ders alınmaması korkutuyor

    Sıcak parayla faiz vurgunu

    Hukuk pazarlık alanı değildir

    Bu taslağı geri çekin

    Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'daki çatışmalar yüzünden kenti terk etmek zorunda

    Etki ajanlığı geçerse hukuk güvenliği biter

    Kim kime operasyon çekiyor?

    Normalleşmenin ilk adımı adalet

    Gazze’de yine kıtlık kâbusu

    İspanya, Filistin’i diğer ülkelerle birlikte tanıyacak

    Schwabe: Abes davadaki abes ceza gerçeği değiştirmez

    Granada Üniversitesi, İsrailli eğitim kurumlarıyla ilişkilerini durdurdu

    Yapay zekayla ilgili ilk uluslararası sözleşme kabul edildi

    Ukrayna'da mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasa resmileşti

    ABD, özgürlükler konusunda konuşma hakkını kaybetti

    Yurt geneline 1 hafta etkili olacak çöl tozu uyarısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye'den İran'a arama kurtarma desteği
    Yeni Asya'dan Size

    Üstaddan Yeni Asya’ya hukuk mücadelemiz
    Süleyman KÖSMENE

    Dinde aşırı gitmek
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gayretli bir Nur hadimi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet için isyan ve baskın
    Serpil Lale

    Hatıraları ile iz bırakan: Bekir Berk
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmî mefhumları kavramak için…
    Mehmet KARA

    Tasarruf nasıl olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.