Hatıraları ile iz bırakan: Bekir Berk

Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları olarak 2’cisini gerçekleştirdiğimiz kitap tahlil gününde, yayınlarımız arasında bulunan, bu defaki kitabımız Muhammed Nur Sungur’un kaleminden “Risale-i Nur Dâvâlarının Efsane Avukatı Bekir Berk’le Unutulmaz Hatıralar” kitabi idi. Bekir Berk abinin hayatından önemli kesitlerin sunulduğu ve katılımcı kardeşlerin hafızasında yer eden, İşte o Bekir Berk;

Hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez kartviziti adeta onunla mücessem hale gelmiş. Üstadımızın “Kardeşim seni bana Allah gönderdi iltifatına nail olmuş, kardeşlerinizin meziyetleriyle iftihar ediniz” tebliğinin tam bir örneği.

Bekir Berk abi “uyun-u sahire” yani dikkatli uyanık gözlere sahip, olaylara ve kişilere ferasetiyle bakan, kardeşim “Bir insanı ilk gördüğünde ruhun ya iter ya çeker” diyen, misafirperver bir kişiliğe sahip, aynı zamanda verdiği sözü unutmaz, er yada geç yerine getiren bir insan. Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetlerine tam riayet eden, Peygamber aşığı, bundandır ki uzun yıllar Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde ikamet etmiş ve Cidde radyosunda, Radyo diliyle Risale-i Nur’u duyurma şerefine nail olmuş tam fedakar bir fedai. Üstadımız gibi sebepleri sonuna kadar zorlayan, Öyle ki; Üstadımızın Kosturma’da hapiste tutulduğu sıralar cuma vakti abdest alır kıyafetlerini giyer etrafı çevrili çitlerin oraya kadar gider kapalı olduğunu görünce geri döndüğü bu hal ona numune‐i imtisal olmuş. O milli marşlar eşliğinde kılı kırk yararak davaları alan Mazlumları savunan kefenini çantasında taşıyan fedakar cesur bir hukukçu.

Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’un müdafiliği vazifesi ile tavzif olunan, “Mazlumları mı yoksa davayı mı savunayım?“ sorusuna aldığı cevap ile hayatı boyunca Nurların savunuculuğunu yapmış, soyadı ile müsemma Berk gibi şimşek gibi şarkdan garba tüm davalara yetişmiş ve tevfik-i ilahi ile beraatlarla sonuçlanmış.

“Bekir Bey sizinle uğraşanlar var onlara karşı üst otorite nezdinde tanıdığınız yok mu?“ sorusunun cevabını derin bir nefes alarak vermiş ve “ALLAAAH” diyerek iman ve tevekkülün ne olduğunu göstermiş, aynı zamanda kendisini arayan gence benim demek yerine “Bekir Berk benim elbisemin içindedir” diyerek mütevaziliğini ortaya koyan bir kişilik sahibi. İnce düşünceli kibar bir beyefendi, yanında asla Mekke Medine dedirtmeyen, lütfen “Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere deyiniz.” diye ikaz eden ve Hazreti Ali’nin giydiği Haydariye denilen uzun yeleği, çok beğenmiş ondan diktirmiş ve severek giymiş, “Vay be kan çekiyor demek ki” deyişinin sebebi daha sonradan onun Hazreti Ali’nin soyundan geldiği anlaşılan bir beyefendi. Kafesteki güvercinleri para vererek salıveren Bekir Berk’i gören kişi yüksek sesle “Bey amca sen bunları salıverdin ama bu kuşları, Kuşçu yine toplayacak” deyince hürriyete, özgürlüğe aşık Üstadı gibi, “Canım kardeşim benim vazifem onları hürriyetlerine kavuşturmak Ben daha ötesine muktedir değilim diyerek Hürriyet aşığı olduğunu göstermiş.

Gazete ve dergileri takip eden ve buna ehemmiyet veren, hatta bir gün Yeni Asya gazetesinde okuyup beğendiği bir makale için, “İktidarım olsa her cümlesine bir altın verirdim.” diyerek takdirlerini belirtmiş, yüksek bir kişiliğe sahip olan Bekir Berk kendine yaraşır, Eyüp Sultan kabristanın yüksek tepesinde Zübeyir Gündüzalp, Tahir Mutlu, Mustafa Sungur ve Mehmet Kutlular gibi nurun fedaileri ile birlikte, Kim bilir belki her daim orada Risale-i Nur’u mütalaa ediyorlar.

Burada belirtilenlerden daha fazlasını bulacağınız Bekir Berk abi ile ilgili hatıraların paylaşıldığı kitap için, yazar Muhammed Nur Sungur beyefendiye teşekkür ediyor, kitap severlere keyifli okumalar diliyoruz. Katılımcılar adına...