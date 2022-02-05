Pekin 2022 Kış Olimpiyatları 4 Ocak 2022 Cuma günü başladı.

Olimpiyatlarda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ülkesinin gücünü dünyaya göstermeye çalışacağı belirtiliyor. Birde Olimpiyatların uzun süredir yapılan tartışmaların ve jeopolitik gerginliklerin atmosferinde başlayacağı da kaydedilmişti. Bahsedilen gerginliklerin başında, Çin’in Doğu Türkistan adlandırılan Sincan’daki Uygur Türkleri’ne karşı uyguladığı “soykırıma varan politikaları; Çin’de demokrasi, insan hakları ve hürriyetler konusundaki çelişkiler; ve Covid-19 salgınında uluslar arası işbirliğinden kaçındığı” yönündeki iddialar gelmektedir. Bununla birlikte Ukrayna’ya askerî müdahale ihtimali tartışılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de, Pekin Olimpiyatları’nın açılışına katılacağını açıklaması da küresel spor yarışmasının tartışmalarındandır.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 3 Aralık 2021’de açıkladığı “Çin’in, Sincan’da yaklaşık 1 Milyon Uygur Müslüman’ını gözaltı veya hapsetmesine karşı başlattığı diplomatik boykot” niteliğindeki uygulaması biliniyor. Ancak Biden’ın diplomatik boykotunun “diğer ülkelerle koordinesinin yeterli olmadığı” da aktarılıyor. Çünkü Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un 3 Şubat 2022’de basına yansıyan beyanatında “Çin’in, Hong Kong’un içişlerine müdahalesini eleştirerek” Olimpiyatlara katılmayacaklarını söyledi. Buna karşılık Fransa’nın ise, “boykotun sporun siyasallaştırılması olarak gördüğü”nden dolayı Olimpiyatlara katılacağının sinyalini vermişti. Böylece Batılı aktörler arasında “diplomatik boykot” hususunda farklı düşünenler olduğu görülmektedir. Bölgesel aktörlerden Hindistan’ın da 3 Şubat 2022’de, Olimpiyatlara temsilci göndermeyeceğini bildirmesi dikkat çekiyor. Hindistan’ın bu kararı almasında “Çin-Hindistan sınırında 3 Şubat Perşembe günü, Hintli bir askerin öldürülmesi olayına karışan Çinli askerin Olimpiyat meşalesini taşıması kararına karşı çıkmasının” etkili olduğu vurgulanıyor. Bazı kesimlerce “Olimpiyatların, Çin ve Rusya’nın birlikteliğini göstermesi açısından önem arz ettiği” görüşü dile getiriliyor. Çin-Rusya birlikteliğine, geçtiğimiz hafta “BM Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin, Ukrayna meselesini görüşmek üzere toplantı çağrısına, Moskova ve Pekin’ın cevap vermemesi” delil niteliğinde.

Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi’nin Hint-Pasifik Güvenlik Programı üyesi Jakob Stokes “Pekin’in, geçtiğimiz 2021 yılı Kasım ayında Tenis Şampiyonu Peng Shuai’nin, eski bir Komünist Parti yetkilisine yönelik cinsel saldırı iddialarını susturmasının” muhalefeti bastırmasına örnek teşkil ediyor. Shuai’nin iddiası, uluslar arası incelemenin yolunu açtı. Böyle bir iddia karşısında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’ın da Shuai ile görüşmesi bekleniyor. Yine Shuai hakkındaki gelişme, Olimpiyatlar için Çin’e gelen siyasîleri, insan hakları aktivistlerini ve sporcuları da endişeye sevk edeceği ihtimaller arasında. Diğer taraftan Korona salgınının, Olimpiyatlara katılacak seyirci ve oyunları takip edecek basın mensubu sayısını azalttığı belirtiliyor. Buna birde Pekin hükümetine yönelik eleştiriler de eklenince, Olimpiyatlara katılımcı ülke oranının da sınırlı kaldığı aktarılıyor. Hatta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi “Olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkenin insan hakları ihlallerine ışık tutmak bizim ahlâkî görevimiz. Mesele Çin halkı değil, Çin hükümetidir” diyerek hassasiyetine işaret ediyor.

Aslında Çin’e yönelik “Tibetliler’in kültür, din ve dil hürriyetlerinin sağlanması, yabancılara yönelik uluslar arası kurallara uymayan gözaltılar, Çin’in Tayvan’a karşı iddiaları” da başlıca eleştiriler arasında. Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ile Çin hakkındaki muhtelif iddialar tekrar gündeme geldi. Uluslararası ve bölgesel gerginlikler ortamında başlayan Olimpiyatların, dünya barışına katkıda bulunup bulunmayacağını küresel spor oyunlarının sonunda göreceğiz.