"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rusya’nın Ukrayna işgali

Muhammet ÖRTLEK
26 Şubat 2022, Cumartesi
Ukrayna-Rusya gerginliğinde 22 Şubat Salı günü yeni bir aşamaya gelinmişti.

Bu aşama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın açıklaması esnasında “Ukrayna’nın doğusundaki Rus nüfusun çoğunlukta olduğu Donbas bölgesindeki iki ayrılıkçı şehir Luhansk ve Donestk’in bağımsızlığını tanımıştı”. Rusya’nın tanıdığı her iki şehre “Rus barış gücü” konuşlandırması durumunda, AB ve NATO gibi Batılı aktörlerin kararlılıklarının ne olacağı bekleniyordu.

Ancak Rusya’nın 24 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna’nın doğusundan işgale başlaması, Batılı unsurların beklemediği bir gelişme şeklinde algılandı. Rus güçleri hava, kara ve deniz olmak üzere üç cepheden Ukrayna’ya girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky “sıkıyönetim ilân etti ve savaş tecrübesi olan Ukraynalıları ülkesini savunmak için silâha sarılmaya” çağırdı. Putin ise Rus ordusunun işgalini “doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı liderlerin ‘Ukrayna’nın saldırganlığı’ dediği şeye karşı askerî yardım çağrısında bulunduğuna” dayandırdı. Ayrıca Putin “müdahale etmeye çalışan herkesin bütün tarihimizde hiç görmediğiniz gibi sonuçlarla karşılaşacağını” belirterek, silâh kullanmaktan kaçınmayacaklarının sinyalini verdi.

Devlet başkanları, Rusya’nın işgalini kınarken, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hua Chunying basın toplantısında zor anlar yaşadı. Gazeteciler, Chunying’e “Rusya’nın saldırılarının işgal olup olmadığı soruldu. Ancak Chunying defalarca evet veya hayır cevabı vermekten kaçındığı” bildiriliyor. Yapılan açıklamada “Çin, Ukrayna’ya yönelik Rusya’nın saldırılarını işgal olarak nitelendirmeyi reddediyor. Suçu ABD’ye yönlendiriyor”. ABD Başkanı Joe Biden da “dünyanın Rusya’yı sorumlu tutacağını ve yeni yaptırımların uygulamaya konulacağını” kaydediyor. Bununla birlikte AB ve NATO yetkililerinden “Rusya’ya yeni yaptırımlar getirileceği” açıklandı.

Ukrayna saldırısıyla, Rusya II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’nın en büyük askerî saldırılarından birini başlatmış oldu. “Rus kuvvetleri Ukrayna’ya saldırırken, Putin’in Avrupa’da barışı paramparça ettiği” vurgulanıyor. Putin’in, II. Dünya Savaşı sonrasında BM’nin kurulmasıyla Avrupa’da tesis edilen 80 yıllık barış düzenine meydan okuduğu” (eski Yugoslavya’daki iç savaş hariç) kaydediliyor. Biden bunu “Putin’in Ukrayna’dan çok daha büyük emelleri var” diye açıklıyor. Yani Moskova’nın “eski Sovyetler Birliği’ni veya Rus İmparatorluğu’nu yeniden kurmak amacında” olduğu aktarılıyor.

Savaş devam ederken borsalarda düşüş, petrol ve doğal gaz fiyatlarında artış görüldü. Elbette Rusya’nın ateş gücünü serbest bırakması, Avrupa’nın enerji sektöründe daha fazla baskı oluşturduğu kesin. Ayrıca “Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 70’e varan bir artışla megavat saat başına 142 Euro’ya yükselerek, savaşın etkisini hissettiriyor.” Çünkü Avrupa, petrolün yaklaşık dörtte birini ve doğal gazın üçte birinden fazlasını satın aldığı Rusya’ya bağımlı durumda. Bununla birlikte Brent ham petrol fiyatı “2014’ten beri ilk kez 100 Dolar eşiğini aşarak, varil başına 105 Dolar’ın üzerine çıktığı” aktarılıyor.

Rusya’nın saldırıları, Ukraynalılar’ın ülke içinde yer değiştirmesine ya da Polonya’ya gitmelerine sebep oluyor. Slovakya da “Ukrayna sınırının savaştan kaçan herkese açık olduğunu” bildirdi. Ukrayna’da “savaştan dolayı yaklaşık 5 milyon kişinin yerinden edilebileceği” tahmin ediliyor. Böylece savaşın insanî krizi de beraberinde getireceği kuvvetle muhtemeldir.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması, “II. Dünya Savaşı sonrasında genel kabul gören uluslar arası hukukta yeni değerlendirmelerin yapılacağı” ifade ediliyor. Birde Avrupa, ABD ve NATO’nun güvenlik anlayışını da yeniden gözden geçirmesi gerekecektir. Hatta Soğuk Savaş sonrası uluslar arası sistem hakkında da yeni tartışmalar yapılacağı kesindir.

Okunma Sayısı: 383
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Bu gece zor geçecek

    Rusya halkı da savaş istemiyor

    Diplomalı işsizlik artacak

    Açlık sınırı, asgari ücretin 300 lira üzerinde

    Rusya’yı korkutan demokratik değerler

    Bu savaş demokrasi ile otokrasi arasında

    ABD: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız

    Trabzonspor 2-0 gerideyken maçı çevirmeyi başardı

    İsraf, rant ve yolsuzluklar vergi meşrûiyetine darbe

    Ekonominin gözü ateş hattında

    Boşanmalar arttı

    Sağlık Komisyonu 463 gündür toplanmıyor

    Rusya'nın temsil hakkı Avrupa Konseyinde askıya alındı

    NATO, Rusya'yı kınadı: 'Cesur Ukrayna halkının yanındayız'

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da oynanmayacak

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya henüz Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemedi

    'Ukrayna yönetimi Kiev'i terk etmedi'

    Galatasaray ile Barcelona 5. kez eşleşti

    'Ukrayna'dan karadan tahliyeleri başlattık'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu buluşma 28 Şubat’ı da bitirir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin nifak odası
    Mehmet ÇETİN

    2. Sualleri kim sordu? - Risale-i Nur’da Japon konuları - 5
    Cevher İLHAN

    Yaman çelişkili “becerisizlik vesikası”
    Yasemin YAŞAR

    28 Şubat’tan günümüze tesettür serüveni
    Muhammet ÖRTLEK

    Rusya’nın Ukrayna işgali
    Risale-i Nur'dan

    Birkaç dakikada binler sene mesafeyi katetmek
    Faruk ÇAKIR

    İlim ehli sorumlu değil mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Yeni Asya gençliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.