Hutbe nasıl olmalı?

Cuma hutbelerinde, bir hafta zinanın yasak olduğundan, başka bir hafta kumarın haram oluşundan diğer bir hafta faizin büyük günah olmasından bahsediliyor.

Bunlar doğru, aynı fikirdeyiz. Fakat gerek RTÜK tarafından, TV içeriklerinde gerekse günahların çokça kolay ulaşılabilir yer olan telefonların uygulamalarındaki reklamlarda bile bu günahlar teşvik edilmekte.

Gördüğüm o ki bu toplumun din ile ilgili bir sıkıntısı yok, dini anlatan ile sıkıntısı var. Halbuki ayet çok açık:

"Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir gazap nedenidir."1

Diyanet'in siyasetin güdümünden kurtulması gerekiyor. Siyasetin vesayetinde olan hocalar için hesap çok çetin olacak.

Özellikle Cuma hutbeleri kesinlikle bağımsız olarak hazırlanmalı. 'Halbuki bu gibi ahval-i siyasiye yalandan, hileden, şeytanî fikirlerden hâlî değildir. Hutbe makamı ise ahkâm-ı İlâhiyenin tebliği için ittihaz edilmiş bir makamdır.' 2

Maalesef 'Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir ki hakikate nüfuz etsin ve hakikati hakikat tanıyıp kabul etsin. Belki surete, hüsn-ü zanna binaen, makbul ve mutemed insanlardan işittikleri mesaili takliden kabul ederler. Hattâ kuvvetli bir hakikati, zayıf bir adamın elinde zayıf görür ve kıymetsiz bir meseleyi, kıymettar bir adamın elinde görse kıymettar telakki eder.' 3

Cuma hutbelerindeki siyasî muhteva, hutbenin içeriğindeki mesajların tesir etmemesi nedeniyle birçok Müslümanı camiden soğutmuş hatta camiyi terk etmesine neden olmuştur. Tabiî ki Bektaşî gibi bu veya bunun gibi bahanelerden dolayı camiyi terk etmek doğru değil. Zira Cuma namazı ve hutbesi farzdır. Cenabı hak "Ey îman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda hemen Allah'ı zikretmeye gidin. Alışverişi bırakın. Bu, bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığında yeryüzüne dağılın. Allah'ın fazlından (nasip) arayın. Allah'ı da çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz."4 buyurmakta.

Ayrıca hadiste “Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına ‘Sus!’ bile desen, hatalı bir iş yapmış olursun.” 5 denmekte.

Dipnotlar:

1- Saf Suresi: 2-3.

2- Mesnevî-i Nuriye, Hubab

3- 28. Mektup 7. Risale

4- Cuma Suresi: 9.

5- Müslim, Cum’a, 11.