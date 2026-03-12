Siyonist provokasyona dikkat!

ABD ve İsrail, 160’ı kız çocuğu 175 sivili Toma Hawk füzeleriyle kalleşçe katlettiği saldırılarla tetikledikleri İran’la haydutça savaştan sonuç alamama çıkmazında; Epstein şantajı”na maruz yaman tezatlarla yalpalıyor.

Diz çöktüremedikleri İran’a karşı kaybetme ihtimalinin artması, özellikle askerlerin tabutlarının Amerika’ya ulaşması üzerine Amerikan halkında yükselen “İsrail’in uşağı mıyız, neden İsrail uğruna askerlerimiz ölüyor!” infiâlinden çekinen Trump, “savaşın sonuna gelindi” diye çark ediyor.

Belli ki İran’ın misillemelerine karşı sıkışan Trump zorda. İç kamuoyunun tepkisiyle conileri savaşa sokmaktan kaçınıyor. İran füzelerinin İsraillileri sığınaklara mahkûm etmesi, saldırıların yapıldığı küresel işgalcilerin taşeronlarının üslerinin vurulması, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla petrol, doğalgaz fiyatlarının katlanması karşısında geri adım atıyor.

ANKARA’DAKİLERİN TEŞNE HALİ…

Öncelikle “muhalif silâhlı Kürt grupların kalkışmasıyla İran’da kargaşayı körüklemeleri hârika olur” ajitesiyle her türlü silâh ve mühimmatla azdırdığı “PKK’nın İran kolu” PJAK’la Kuzey Irak Peşmergeleri üzerinden Kürtlerin İran’la kara savaşına sürme kışkırtmasına gelmemeleri üzerine cayıyor.

On binlerce İranlı Kürdün meydanlarda “İranlıyız, İran halkıyla beraberiz!” kararlılıklarına karşı tam bir u dönüşüyle “Oldukça karışık savaşta öldürülmelerini istemiyorum” dönüşüyle tükürdüğünü yalıyor…

Bu sebeple provokatif komplolar tezgâhlıyor. Tahran’dan yapılan “Kesinlikle ilgimiz yoktur” açıklamalarına, İran Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı’nın “İran’dan ateşlenmedikleri”ni defalarca deklâre etmelerine rağmen Hatay ve Gaziantep topraklarına düşen patlamış füze parçalarıyla Türkiye’yi, Nahçıvan’da buldukları dronla Azerbaycan’ı “vekâlet savaşı”na tahriki tertipliyor.

Çarpık olanı, AKP iktidarında, “tek kişilik otoriter rejim”de her fırsatta övgülerle propaganda ettikleri “hava savunma sistemi”yle değil, Yahudî lobisi güdümündeki ABD’nin kıskacındaki NATO’nun yanıltmasına gelerek Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla iktidar partisi sözcülerinin İran’ı “suçlama”ya kalkışmaları.

Soykırımcı Netanyahu’ya veryansın eden Cumhurbaşkanı’nın, 100 bin Filistinlinin hunharca katledildiği Gazze soykırımına arka çıkan, binlerce Müslümanın öldürüldüğü İran’ı küstahça bombalatan ve Türkiye’yi Müslüman komşusuyla savaşa zorlayan Trump’ı tek kelime eleştirmemesi. İsrail’le ticareti arttırarak tam gaz sürdürüp Azerî petrolü sevkiyatını aracılık eden iktidardakilerin, İsrail’in işbirlikçisi Azerbaycan Devlet Başkanı gibi Trump’ın savaş fitnesi katakullisine teşne halleri…

ŞANTAJLARLA SAVAŞA SOKULMASI!

Ve asıl vahamet, uzmanların tesbitiyle, sözkonusu füze ve dronların CIA ve Mossad ajanlarıyla yabancı istihbarat servislerinin cirit attığı herhangi bir taşeron bölge ülkesinden atılmasını, müdahaleyle yönünün değiştirilmesini, İsrail’den fırlatılması şaşırtmasını hesaba katmadan bahane ararcasına “en sert cevap verilecek!” çıkışlarıyla emperyal ecnebilerin yanında yer alma denemeleri…

Görünen o ki ABD/İsrail batağa saplandıkça İran’ın komşuları Türkiye’yi, Azerbaycan’ı, Irak’ı, bölgedeki Müslüman ülkeleri savaşa çekme peşinde. İslâm dünyasında BOP’la etnik ve mezhebî çatışmaları, Sünnî - Şiî savaşı fitnesinin fitilini ateşleyip alevlendiriyor.

Türkiye’nin milyarlarca dolar ödediği Trump’ın imzaladığı F-35’lerıyle Kaan uçağı motorunun teslimi, F-16’ların modernizesi, milyarlarca dolar ceza tehditli Halk Bank - Zarrap davası, “Amerika’nın hasımlarıyla mücadele yaptırımları (CATSAA)” ve “Cumhurbaşkanı ile âilesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajlarıyla Türkiye’nin İsrail’in yanında bodoslama savaşa sokulması komplosu kuruluyor.

Bundandır ki Ankara’dakilerin, “İran’la savaş uluslararası âdil bir düzen sağlamaz, insanlığın felâketi olur” ikazıyla insanlığın vicdanı olan İspanya Başbakanı’nın akl-ı selimiyle hareket etmeli; Müslüman komşusuna karşı Siyonist - Evanjelik mihrakların tuzağına düşmemeli, provokasyonlarına dikkat etmeli.