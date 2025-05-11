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11 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Ahlâklı nesiller yetiştirmek

Murat YAŞAR
11 Mayıs 2025, Pazar
Sorumluluk sahibi, mütedeyyin, ahlâklı insanlar yetiştirilmeli. Bu asrın en dehşetli zamanında bu özelliklerde ferdler yetiştirmek için şüphesiz anne babanın rolü çok büyük.

Özellikle ailedeki dinî ve vicdanî ve ahlâkî eğitim çok önemlidir. "Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir."1 Ve insana çok önemli istidatlar verilmistir."Hem Rabbü'l-Âlemîn, meyve-i âlem olan insana, âlemi içine alacak bir vüs'at-i istidat verdiğinden"2 bu istidadı neşv ü nema ettirmek, iyiye, hayra yönlendirmek bir ebeveyn olarak anne babanın elinde. Ve o "istidat çekirdeğini İslâmiyet suyu ile imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek evamir-i Kur'âniyeyi imtisal"3 edip cihazat-ı maneviyesini hakikî gayelerine tevcih etmek gerektir.  

Ve bunları yapabilmek için Risale-i Nur dairesi altına girmeli. "Risale-i Nur'un dairesine yakın bulunanlar, içine girmezse tehlike ihtimali kavîdir."4 Ve bu tehlikenin muhatabı en çok "Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevî fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir."5  

Ve şüphesiz ferdleri terbiye edecek ailenin dışındaki bir başka yer olan medrese-i nuriyelerde bulunmak gerek.  

"Nur Şakirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük birer Dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes her bir mes'elesini tam anlamaz."6 Bu medrese-i Nuriyeler bulunduğumuz yerde yoksa veya gitmeye mani varsa; "Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise çok alâkadar komşularından üç dört zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin."7

Dipnotlar: 

1-11. Şua  

2-31. Söz, 3. Esas  

3-23. Söz  

4-Kastamonu Lahikası  

5-Emirdag Lahikası  

6-Gençlik Rehberi  

7-Emirdağ Lahikası 

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