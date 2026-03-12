"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Tuzak kuranlar

AHMET ZORLU
12 Mart 2026, Perşembe
“Ehl-i dalalet, Kur’ân-ı Hakîm’den alıp neşrettiğimiz hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, münafıkane ve desisekârane iğfal ve hile dâmını [tuzağını] istimal ediyor.” (Mektubat, s. 495.)

Bediüzzaman Hazretlerinin bu ifadeleri ışıgında; hakikate karşı duramayanların başvurduğu ilk yol çoğu zaman açık mücadele değil, gizli tuzaktır. Çünkü doğrulukla yüzleşmeye cesaret edemeyen, gölgeye sığınır. Delille konuşamayan, desiseyle konuşur. İşte dostluk içinde kurulan tuzakların arka planında da bu zayıflık yatar.

Dostluk; emniyet demektir. Bir insanın kalbini açabildiği, sırrını paylaşabildiği, arkasını döndüğünde emin olduğu bir limandır dostluk. Fakat bazıları bu limanı sığınak değil, fırsat görür. Yüzüne tebessüm ederken zihninde hesap yapar; yanında dururken arkasından plan kurar. Açıkça söyleyemediğini ima ile yayar, yüzleşemediğini dedikodu ile büyütür.

Bu tavır cesaret değil, korkudur. Çünkü güçlü insan açık olur. Sözü varsa doğrudan söyler. İtirazı varsa mertçe dile getirir. Tuzak ise zayıf karakterin silahıdır. Kıskançlıkla beslenir, menfaatle büyür, korkuyla şekillenir.

Arkadaşına tuzak kuran kişi kısa vadede kendini kazançlı sanabilir. Birini küçük düşürmüş, bir ortamda üstünlük sağlamış, geçici bir avantaj elde etmiş olabilir. Fakat unuttuğu bir şey vardır: Güven kırıldığında sadece bir ilişki değil, itibar da yıkılır. İnsanlar şunu fark eder: “Bugün ona yapan, yarın bana da yapar.” Ve böylece tuzak kuran, kendi yalnızlığının temelini atar.

Hakikat ise sabırlıdır. Gürültü yapmaz, ama kalıcıdır. Hile çok ses çıkarır; doğruluk ise zamanla kendini gösterir. Yalan sürekli yeni yalanlar ister. Tuzak yeni planlar gerektirir. Fakat dürüstlük sade ve nettir; yükü hafiftir.

Böyle bir durumla karşılaşan kişi için en büyük imtihan, aynı yöntemle karşılık vermemektir. Çünkü kötülüğe kötülükle cevap vermek, karakteri eşitler. Asıl güç; sükûnetle durmakta, mesafeyi korumakta ve kendi ahlâk çizgisinden sapmamaktadır.

Unutulmamalıdır ki dostluk bir emanettir. O emanete ihanet eden, aslında önce kendini eksiltir. Tuzak, sahibini de içine alan bir çukurdur. Doğruluk ise insanı ayakta tutan bir omurgadır.

Sonunda kazanan, en çok plan yapan değil; en sağlam duran olur. Çünkü hile gölgedir, hakikat güneştir. Güneş doğduğunda gölgeler kaybolur.

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yıkılan evlerinin enkazı üzerinde iftar yapıyorlar

    İsrail'den Harem-i Şerif Camii'ne kısıtlama

    Plastiklere veda edeceğiz

    Standart dışı plaka cezaları iptal edildi

    ABD’den İsrail’e: Enerji alt yapısını hedef alma

    Sanchez: Silâha değil, haklara yatırım yapıyoruz

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    Lübnan'daki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

    Mersin Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor

    British Airways, Orta Doğu'daki bazı bölgelere uçuş iptallerini sürdürecek

    Antalya-Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

    27 Şubat'tan itibaren kesilen para cezaları iptal edildi

    Denizli-Buldan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

    İran: 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesini ateşledik

    Axios: ABD, İsrail'e 'İran'ın enerji altyapısına saldırma' dedi

    Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında şiddetli bir patlama oldu

    Galatasaray, İngiltere deplasmanına 1-0'lık avantajla gidecek
    📷

    83 yaşındaki David Noble eşine verdiği sözü tuttu: Hicret yolculuğuna katıldı... - 'Oğlum bana İslam’ı hediye etti'

    "Hava sahamızın komşu ülkelere saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    The Truth Discovered Through Islamic Morality - Why I Became a Muslim - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.