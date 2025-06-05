Risale-i Nur’a çalışmak

Risale-i Nura çalışan ya da o gün şahsî okumasını yapıp bir miktar meşgul olan hayatında müthiş bir teshilat görür. İşlerinde kolaylık, maişetçe rahatlık, ruhunda ferahlık, kısacası o günkü hayatında kolaylık hisseder.

“İhtiyarımız ve haberimiz olmadan birisi bizi istihdam ediyor, biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki: Şuurumuz ve ihtiyarımızdan hariç bir kısım inayata ve teshilata mazhar oluyoruz.” 1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri devam ediyor: “Hem yazılan eserler, risaleler –ekseriyet-i mutlakası– hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüd eden bir hâcete binaen, âni ve def’î olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler: ‘Şu zamanın yaralarına devadır.’ İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde lâyık bir ilaç hükmüne geçiyor. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde, mezkûr haletler ve sergüzeşt-i hayatım ve ulûmların envalarındaki hilaf-ı âdet ihtiyarsız tetebbuatım; böyle bir netice-i kudsiyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayet-i İlahiye ve bir ikram-ı Rabbanî olduğuna bende şüphe bırakmamıştır.”2

Üstad Bediüzzaman Hazretleri lâhikalarda Risale-i Nur ile meşgul olup okumanın dünyevî faydalarını da şu şekilde sıralamış:

“Beş türlü de dünyevî faydası var:

1- Rızıkta bereket.

2- Kalpte rahat ve sürur.

3- Maişette suhulet.

4- İşlerinde muvaffakiyet.

5- Talebelik faziletini almakla, bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.”3

Çünkü bu zamanda “Saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanın kuvvetleşmesi ehemmiyeti çok azîmdir. İmanın bir zerre kadar kuvveti ziyade olması, bir hazinedir. İmam-ı Rabbanî Ahmed-i Farukî diyor ki: ‘Bir küçük mesele-i imaniyenin inkişafı, benim nazarımda yüzler ezvak ve kerametlere müreccahtır.’”4

Hem bu düsturu da hatırlayıp meyus olmamak lâzım: “Büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyvelerine elleri yetişmez. Fakat eline girdiği miktar yeter. O bahçe yalnız onun için değil belki elleri uzun olanların hisseleri de var.”5

Dipnotlar:

1- Mektubat, 28. Mektup, 2- Mektubat, 28.Mektup,

3- Emirdağ Lâhikası, 4- 30. Lema, 5- 7.Şua, Ayetü’l-Kübra