"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Bir 12 Eylül hatırası

MUSTAFA BALIKÇI
12 Eylül 2021, Pazar
1980 yılı Ekim ayının son günleri. Yer; Edirne ilinin İpsala İlçesi. Ben o yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi kurumunda bekçi olarak çalışıyordum. 12 Eylül darbesini orada bizzat yaşadım. Orada yaşadığım bir hatıramı sizlerle paylaşmak istedim.

Bir gece, 16/24 nöbetimi diğer bekçi arkadaşa devredip evime dönüyordum. İlçe girişinde, tam da İpsala tabelâsının olduğu yerde, bir polis aracı ve iki polis memuru durduğunu gördüm. Yanlarından geçerken, polis memuru önüme geçerek, “Dur bu saatte nereden geliyorsun?” dedi.

Ben de cevaben; “Ben T.M.O. bekçisiyim, nöbetten geliyorum” dedim. “Görev kâğıdın var mı?” dedi. (O günlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı konmuştu. Bu münasebetle kurumumuz tarafından bekçilere görev kâğıdı verilmişti.)

“Evet var” dedim ve cebimden çıkarıp kendisine verdim. Bakıp inceledikten sonra “Nüfus kâğıdını ver” dedi. Onu da inceledikten sonra, elimde taşıdığım torbamı görünce; “O torbada ne var?” diye sordu. Ben de “Ne olacak kumanya torbam, tabak, çatal falan” dedim.” “İçindekileri çıkarıp arabanın üzerine koy” dedi. Ben de torbada bulunan, çatal, kaşık, tabak, bir parça ekmek ve bir de okumakta olduğum kitabı çıkarıp arabanın üzerine koydum.

Görevli polis memuru, kitabı görür görmez; “Ne kitabı bu?” dedi ve arabanın farına tutarak, kapağındaki iri yazı ile SAİD NURSÎ ismini görünce; “Bu kitabı niye okuyorsun, bu kitap yasak!” diye bağırdı. Ben “Hayır yasak değil, bu kitabı Yeni Asya Yayınları basmış, yasak olsa basabilir miydi? Hem yazarı da meşhur tarihçi Cemal Kutay. (Otarihlerde Yeni Asya Yayınları, Cemal Kutay’ın “Günümüzde Bir Asr-ı Saadet Müslümanı SAİD NURSÎ” isimli bir kitabını yayınlamış idi.)

Yine memur “Neden bu kitabı okuyorsun, başka kitap yok mu?” diye üsteledi. “Başka kitap da okuyorum şimdi de bunu okuyorum.” dedim. “Ben bu kitabı sıkıyönetim komutanına vereceğim” dedi. Bana o anda birden gelen cesaret ile, “İstersen Kenan Evren’e ver, bu âlimimizi herkesin tanıması lâzım!” dedim.

Sonra bununla da yetinmeyerek ne yaptı biliyor musunuz? Benim yemekten kalan bir parça ekmeği eline aldı ve param parça yaptı her tarafa kırıntılar dağıldı, içinde ne arıyordu silâh falan mı yoksa ne? Fakat o mübarek ekmeği parçalayıp kırıntıların yerlere kadar dökülüp saçılması görüntüsü 41 yıldır hâlâ gözümün önünden hiç gitmiyor.

Neyse daha sonra, bana dönerek; “Nüfus kâğıdını da alıyorum” dedi. Ben “Nüfus kâğıdını alma. Sokağa nasıl çıkacağım” dedimse de dinletemedim. “Peki nüfus kâğıdımı ne zaman ve nereden alacağım?” diye sordum. Tarih 26 veya 27 Ekimdi 2-3 gün sonra Cumhuriyet Bayramı idi. “Pazar günü Cumhuriyet Bayramı, adresi yaz o gün saat 5 gibi gelir benden alırsın” diye karakol yerine evinin adresini verdi.

Ben de söylediği adrese gittim ve orada evinin önünde polis aracını gördüm, tam da o sırada apartmandan çıkıp otomobile doğru ilerlerken karşılaşmış olduk. Selâm verdim ve kendimi tekrar tanıtıp, kimliğimi almaya geldiğimi söyledim. O da “Bir dakika, arabada gel vereyim” dedi. Arabadan kimliğimi alıp verdi ve onun yanı sıra kitabımı da uzatınca; “Kitabı sıkıyönetim komutanına verecektiniz ne oldu?” deyince

“Verecektim, ama vazgeçtim vermedim, ama sen böyle kitapları okuma” diye tavsiyede bulundu. Ben de ayrılırken içimden “Daha fazla okuyacağım” diye kendime söz verdim. 

Hâsılı kelâm, biz Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, Said Nursî’yi ve Risale-i Nur eserlerini yarım asra yakındır okuyoruz ve de okuyacağız inşaallah.        

Okunma Sayısı: 736
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Neslinur

    12.9.2021 12:09:31

    Muhterem Mustafa ağabey, öncelikle hatıranızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Polis memurunun size soru sorarken sarfettiği nezaketsiz soru cümleleri yenilir yutulur cinsten değil. Maşallah vakur duruşunuz, risalelri canü gönülden sahiplenişiniz...İman hakikatlerine sımsıkı sarılanlar hıfzı ilahi altındadırlar elhamdülillah. Rabbim yaşadığımız müddet boyunca bizlerin tesanüdünü, uhuvvetini muhafaza eylesin amin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

12 Eylül’e rahmet okuttular

TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki yangınlar 5. gününde: 6 bin hektar alan zarar gördü

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudi bayramları nedeniyle Müslümanlara kapattı

Toyota'dan küresel üretimini düşürme kararı

Müsilaj olduğu gibi duruyor

'Koronavirüs de mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir'

Aşı olmayanların ölüm riski 11 kat yüksek

İhtilallere boyun eğmedik

Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı yapıldı

Ev sahipleri bindikleri dalı kesmesin

Rütbeleri söküldü

Darbeleri reddediyoruz

Okullaşma oranı düştü

Adalet Bakanının gündemi bu mu?

O zaman vatandaşa sigorta primi ödettirmeyin

Çiftçi ithalatla terbiye edilmez

Son 24 saatte 259 kişi daha vefat etti

Türkiye dünyaya örnek oluyor

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

41 yıl sonra Yeni Asya burada, 12 Eylülcüler nerede?
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Haram saltanatı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Rütbeleri söküldü
Genel

Ev sahipleri bindikleri dalı kesmesin
Ahmet Çam

Hüseyin Üstündağ’ın ardından
İbrahim ERSOYLU

Darbeciler ve Demokratlar
Ahmet BATTAL

İşsizlik mi, denetimsizlik mi zor?
Risale-i Nur'dan

Asker neferatının siyasete müdahalesi
Faruk ÇAKIR

Enflasyon düşük değil miydi?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.