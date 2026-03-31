"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2026 SALI - YIL: 57

İnsanlığın büyük imtihanı

Faruk ÇAKIR
31 Mart 2026, Salı
İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026” kapsamında ortaya konulan tablo, insanlığın büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğunu bir defa daha gösterdi. Anlaşılan “iyiler” ve “kötüler”in kavgası uzun süre devam edecek.

Programda konuşan Amerika merkezli Center for International Policy (Uluslararası Politika Merkezi - CIP) Üst Yöneticisi Okail, askerî çözümlerin dünyayı daha güvenli hale getirmediğine işaret ederek şöyle demiş: “2024 verilerine göre dünyada askerî maksatlarla 2,7 trilyon dolar harcandı. Peki bu bizi daha güvenli kıldı mı? Şu an dünyada 36 ülkeyi kapsayan 61 aktif çatışma var. Trilyonlarca dolar harcanırken insanlar kendilerini istikrarlı bir dünyada hissetmiyor. Stratejik iletişim, küresel güvenliğe hizmet etmek istiyorsa önce dürüstlük, güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerine dayanmalıdır.” (AA, 28 Mart 2026)

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan da insanlığın yüzyıllardır biriktirdiği değerlerin büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayarak “Gazze, Ukrayna ve son olarak İran-İsrail-ABD savaşına baktığımızda demokrasi, insan hakları ve özgürlük gibi insanlık adına biriktirdiğimiz ne kadar pozitif değer varsa hepsinin anlamsızlaştığı bir döneme tanıklık ediyoruz. 20. yüzyıla ait bildiğimiz her şey, bugün yerini devasa bir boşluğa bırakmış durumda” demiş. 

Toplantıya katılan başka konuşmacılar da elbette önemli tespitler yapmış. Ancak “Şu an dünyada 36 ülkeyi kapsayan 61 aktif çatışma var” bilgisi insanlığın çok büyük bir problemle karşı karşıya olduğunu göstermez mi? Resmî olarak “dünya barışını temin” için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler (BM) bu tabloyu acaba nasıl yorumlar? 36 ülkede 61 aktif çatışmanın yaşanması “dünya barışı” hedefinden çok uzaklarda olduğumuzu ortaya koymaz mı? Ayrıca, insanların hemcinsini öldürmek ve zulmetmek için neredeyse 3 trilyon dolar para harcaması cinnet hali değil mi? 

Ayrıca, Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan’ın da işaret ettiği üzere yıllardan beri insanlık adına biriktirilen “iyilikler”in savaşlar yoluyla berhava edilmesine çok güçlü bir itiraz ortaya koymak icap etmez mi?

Atılması gereken adımlar bellidir: Dünyanın neresinde olursa olsun “iyi”ler el ele vermeli ve yine dünyanın neresinde olursa olsun “kötü”lere, “zulüm”lere, “haksızlıklar”a itiraz etmeli ve edilmelidir. İnsaflı her lider adımlarını bu niyetle ve bu yolda atmalıdır ki “insanlık baharı”na kavuşalım. 

Uzmanların ortaya koyduğu tablo gerçektir, ancak bu tabloyu değiştirmek imkân harici değildir. Fıtratın sesini dinleyen insanlık inşallah bu çetin imtihanı başarıyla verecektir. Dualarımız bunun için olsun.

