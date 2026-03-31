"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2026 SALI - YIL: 57

Vefayı terk etme!

Rüstem GARZANLI
31 Mart 2026, Salı
İnsan hayatı imtihanlarla doludur. Bu imtihanların en zor olanlarından biri de insanların gördükleri cefa karşısında vefalarını terk etmemesidir.

Zira insan bazen iyilik yaptığı, emek verdiği veya sadakat gösterdiği kişilerden beklemediği davranışlar görebilir. İşte tam bu noktada insanın kalbinde bir kırgınlık oluşur ve çoğu zaman bu kırgınlık vefanın yerini almaya başlar. Hâlbuki hakikî ahlâk, cefaya rağmen vefayı terk etmemektir.

Vefa; sadakat, bağlılık, iyiliği unutmamak ve hatır gözetmek demektir. Cefa ise sıkıntı, eziyet, haksızlık veya nankörlük olarak ortaya çıkabilir. İnsan tabiatı gereği kendisine yapılan kötülüğü hatırlamaya meyillidir. Bu yüzden birçok kişi gördüğü bir cefa sebebiyle geçmişteki bütün iyilikleri unutur. Böylece bir anlık kırgınlık, yılların dostluğunu ve bağlılığını silebilir. Oysa bu durum, insanın kendi karakterini zayıflatır.

İslâm ahlâkında vefa çok yüksek bir değerdir. Çünkü vefa sadece insanlara karşı değil, aynı zamanda Allah’a, dine, dostluğa ve geçmişe karşı bir sadakat göstergesidir. İnsan vefayı kaybettiği zaman sadece bir ilişkiyi değil, aynı zamanda kendi ahlâkî duruşunu da kaybetmiş olur. Bu sebeple Hafız-ı Şirazî  “Cefa yüzünden vefayı terk etme” diyerek insanın gördüğü cefayı değil, yaptığı vefayı esas alması gerektiğini vurgulamıştır.

Bundan dolayı insanın asıl değeri, kendisine yapılan muameleye göre değil, kendi ahlâkına göre hareket etmesinde ortaya çıkar. Birisi haksızlık yaptığında onun seviyesine inmek kolaydır. Yüksek ahlâk sahipleri kırgınlığa rağmen doğru olanı yapar. Çünkü vefa başkasının davranışına bağlı bir erdem değildir; vefa, insanın kendi karakterinin bir yansımasıdır.

Toplumların ayakta kalmasında da vefanın büyük bir rolü vardır. Eğer insanlar gördükleri küçük bir cefa sebebiyle bütün bağlarını koparmaya başlarsa, dostluklar zayıflar, aile bağları sarsılır ve toplumsal güven kaybolur. Bu yüzden vefayı korumak, aslında toplumun huzurunu korumaktır.

İnsan gerektiğinde hakkını arayabilir; ancak bunu yaparken kin ve intikam duygusuna kapılmamalıdır. Çünkü kin kalbi karartır, vefa ise kalbi güzelleştirir. Affedebilmek ve iyiliği unutmamak, insanın ruhunu büyüten en önemli özelliklerdendir.

Said Nursî Hazretlerine göre vefa, bir insandan görülen küçük kusurlar yüzünden geçmişteki büyük iyilikleri unutmamaktır. O bu hakikati şu manaya gelen ifadelerle anlatır: “İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü’minin  bir tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mü’mine adavet eder.” 1

Bu anlayışa göre insan, bir kardeşinin hatasına takılıp kalmamalı; onun iyiliklerini ve güzel taraflarını da görmelidir. Ona göre bir hizmetin devamı için ihlâs, sadakat ve vefa olduğunu belirterek birbirlerinin kusurunu değil faziletini görmelerini tavsiye etmiştir. Demek ki vefa, sadece bir ahlâk kuralı değil, iman kardeşliğinin de bir gereğidir. İnsanlar bazen hata yapabilir, kırabilir veya cefa gösterebilir. Ancak mü’min, bu cefalar yüzünden geçmiş iyilikleri silmemeli ve vefasını kaybetmemelidir. Çünkü vefa, kalbin temizliğini ve imanın olgunluğunu gösteren önemli bir haslettir.

Hülâsa: İnsanlar kırabilir, haksızlık yapabilir veya nankörlük gösterebilir. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen vefayı kaybetmemeli; aksine vefa ile kendi karakterini ve insanlığını korumalıdır.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, 13. Lem’a.

    Yargımızın röntgeni çekildi

    İran: Suudi Arabistan'ı kardeş bir ülke olarak görüyoruz

    İngiltere: ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğiz

    Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail Meclisinin "idam yasasını" reddediyoruz!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!

    İspanyol Pablo da İslam'a koştu ''Adil'' oldu

    Mama fiyatları, 3 çocuk tavsiyesi ile çelişiyor

    Barınma krizi derinleşiyor - 7.3 milyon aile kiracı - Gelirin %66’sı kiraya gidiyor

    Sisi’den Trump’a: Bize yardım et ve savaşı durdur

    MSB: İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    İsrailli gençler gelecekten endişeli

    Gofret devi iflas etti

    Kazada şehit olduğu duyurulan polis memuru kalp masajı vesilesiyle hayatta

    Adana'da bir binada patlama oldu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Milli Takım 649. maçında Dünya Kupası bileti için Kosova karşısında

    ABD, Katar'daki vatandaşlarını uyardı: "Hazırlıklı olun"

    Washington Post: Pentagon, İran'da haftalar sürecek kara harekatına hazırlanıyor

    Başakşehir'deki trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 16 polis yaralandı

    Adaleti yapboz tahtasına çevirdiniz

