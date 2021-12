Nev-i Beşer piyangosu

Her yıl olduğu gibi, yine yıl sonu Millî Piyango çekilişi için çok sayıda insanlar “Bana da büyük ikramiye çıkabilir” ümidi ile bilet almakta ve süslü hayaller kurmaktadırlar.

Üstelik bunu devlet teşvik etmektedir ve bu piyango kumarının baş tarafına “Millî” kelimesini ekleyip güya meşrûlaştırmış oluyorlar! Halbuki haram her zaman haramdır, devlet de işlese, insanlar da işlese haramdır.

1980’li yılların sonlarına doğru Yeni Asya’da bir başlık vardı. O zamanın başbakanı elinde piyango bileti olduğu halde “Ben de aldım” diyordu. Fakat haberin hemen yanında, İstanbul Müftüsü’nün “Millî piyango haramdır” diye açıklaması yer almaktaydı. Yani kısacası Başbakan da alsa, bunu meşrûlaştıramaz ve haramı helâl ettirmez.

İnsanlar ne tuhaf bu geçici, fani dünya hayatı için haram, helâl demeden helâl olan paralarını haram yollara sarf etmektedirler. Ama hayatının en önemli meselesi olan “Ebedî hayat piyangosu”na kayıtsız kalmak akıl işi midir?

Bediüzzaman Hazretleri kâinat çapında bir dâvâdan bahsediyor: Ebedî hayatı kazanmak veya kaybetmek dâvâsı. Risale-i Nur Talebelerine, sık sık okumalarını tavsiye ettiği Meyve Risalesi, dördüncü meselesini hatırlamak lâzım: “Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından suâl edildi ki: “Küre-i arzı herc ü merce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu dehşetli Harb-i Umumî’den elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) (parantez içindeki not 1946 senesine aittir) hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun? Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hâdise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararımı var? dediler.

“Cevaben dedim ki: Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil daireler gibi, her insanın kalp ve mide dairesinden ve cesed ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve dâimî vazife var ve en büyük dairede, en küçük ve muvakkat, ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile, küçüklük ve büyüklük ma’kûsen mütenasib vazifeler bulunabilir. (...)”

“Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbi’nden daha büyük bir hâdise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i amme dâvâsından daha ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hâdise ve öyle bir dâvâ açılmış ki, her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek. İşte o dâvâ ise yüz bin meşâhir-i insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşidlerinin müttefikan, Kâinat Sahibi’nin ve Mutasarrıfı’nın binler vaad ve ahidlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki..”

Evet şimdi düşünelim. Asıl piyango nedir? Netice olarak bizler de aklımızı başımıza alıp, ebedî hayatımız için çalışıp, bu muazzam piyangoyu kazanmaya bakmalıyız.

Allah bizleri bu nev-i beşer piyangosunu kazananlardan eylesin, ebedî hayatı kazanan kullarından eylesin, kaybedenlerden eylemesin. Âmin.