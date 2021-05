Bin aydan hayırlı gece

HER GÜNE BİR NUR TEFEKKÜRÜ - Hazırlayan: Mustafa Öztürkçü

“Şüphe yok ki biz o Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sana ne bildirdi. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selâmettir.” (Kâdir; 1-5)

Cenâb-ı Hak engin rahmet deryasından sızan katreleri her an ve her saniye kullarına sunar. Bilhassa mübarek aylarda, gecelerde veya mübarek saatlerde Allah’ın rahmeti bütün âlemleri kapsar. Bu vakitler fani dünyada ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi kaplar, kazandırır. İşte bu mübarek zamanlardan biri de Ramazan-ı Şerifteki Kadir Gecesi’dir.

Anlam itibariyle “kadir” kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil eden, Yüce Allah tarafından Resul-i Ekrem vasıtasıyla beşere Kur’ân’ın indirildiği gecedir.

Yüce Allah’ın (cc), Peygamberi (asm) vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’ân’ın indirildiği gece olan Kadir Gecesi, mü’minler için pek çok manaları ihtiva etmektedir. Cevad-ı Mutlak olan Allah tarafından bu gecede verilen nimetler ve müjdelenen faziletler Kur’ân’da zikredilmektedir. Kur’ân’ın bu gecede indirilmiş olması, geceyi hakkıyla ifa edenin bin aydan fazla ibadet sevabı alması, o geceye has özelliklerdendir.

Bu mübarek gecenin bütün âlem-i İslâma, insanlığa ve iman Kur’ân hizmetinde sadâkatle çalışanlara daha çok saadete vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan dileriz.