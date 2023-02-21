Bir Yeni Asya yazısı

Yeni Asya’nın kuruluş ve yayıncılıktakı esas amacı Kur’an hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmaktır. Yeni Asya, bu vazifeyi günümüze kadar yüzünün akıyla sürdürmüş ve sürdürmeyede devam edecektir inşallah.

21 Şubat 1970’de günlük gazete olarak basın hayatına adım attı. Yayın hayatında birçok kez çeşitli sebeplerden dolayı kapatılmasına rağmen, yine de dimdik ayaktadır, elhamdülillah..

Biz ailece Yeni Asya ile ilk günden itibaren tanıştık. Bizim ailece Yeni Asya’yı tercihimizin baş sebeplerden birisi, gazetenin Risale-i Nura ‘elçi’ olmasıdır.

Diğer bir çok sebeleri ise,şöyle sıralayabiliriz:

1-Yeni Asya “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır.” sözüyle hedefini ilan etmiştir.

2-“Yeni Asya yaziyorsa doğrnudur.” sözüne uygun yayın yapmaktadır.

3-Yeni Asya, Kur’an hakkaniyetini bildirmek maksadıya yola çıkmıştır.

4-Bediüzzaman hazretlerini tanıtmaktadır.

5-Yeni Asya bütün insanlığı, hususan ehl-i imanı kucaklayarak, İslama yakışır tarzda ve hareket edib, bu hususta yayınlarına dikkat ederek sürdürmüştür.

6-Yeni Asya her türlü menfi harekete itiraz etmiş ve bu çizgisinde sebat etmiş.

7-Yeni Asya bütün her türlü ihtilallere karşı çıkmış, ülkenin menfaatı yönünde demokrasiyi savunarak günümüze kadar yayınını sürdürmekte ve başarılı olmuştur.

8-Yeni Asya’nın kuruluşunun yıldönümünu yürekten kutluyor, daha nice uzun ömürler diliyerek, yolun ve bahtın açık olsun diyorum.