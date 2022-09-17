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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ders veren hatıralar...

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
17 Eylül 2022, Cumartesi
Bizzat dinlediklerimizle birlikte, muhtelif kaynaklarda mevcut kıymetli hatıralardan bir demet paylaşmak istiyoruz.

Milis Albayı Said-i Nursi: “1916 senesinin kış aylarıydı. Bu şiddetli günlerde; milis albayı Said Nursi, ben de yanında dahil, kış aylarında talebe, dost ve yeğeniyle Rus-Ermeni kuvvetlerine karşı Bitlis derelerinde kahramanca çarpışıyordu.” (Ali Aras) 

Kaderin Esiri: “Birinci Cihan Harbi’nde Üstadın ayağı kırılıp dehlizde kalırken bize ‘Kardeşlerim siz gidin. Kader beni esir etti. Hakkımı size helal ediyorum.’ dedi. Biz de hüngür hüngür ağlıyorduk. Üstad Bitlis’te esir alınmıştı. Rus generalin yaveri gelerek ‘Seni esir aldık, sevk edeceğiz. Hizmetçilerinden bir, iki tane alabilirsin.’ dedi. Üstad Hazretleri ona ‘Hayır onlar benim hizmetkârlarım değil, kardeşlerim.’ dedi.” (Ali Çavuş) 

Namazları terk etmiyordu: “Birinci Cihan Harbi’nde Üstad’la birlikteydim. Bediüzzaman bir bakıyordum yanımda, bir bakıyorum düşman içlerine dalmış; harb ediyor. Harpte bile namazlarını terk etmiyordu.” (Abdullah Sağcı—Tatvan’a bağlı Reşadiye nahiyesinin Bölüh köyünde oturur. Kendisinden bizzat dinletiğim hatıra.) 

Allah İçin Cihad: “Birinci Cihan Harbi’nde Molla Said’le birlikte çarpıştım. Harpte bize ‘Allah için cihad ediniz. Allah bizim müinimizdir.’ diyordu. Bediüzzaman Molla Said-i Meşhur, hem kumandan hem evliya idi.” (İsmail Hakkı Arslan—Bitlis’e bağlı Ahlat ilçesinde oturan oğlundan bizzat aldığım hatıra)

Müslümanın İmanı: “Ben Çanakkale’de savaşırken, bizi Çanakkale’den alarak apar topar Doğu cephesine götürdüler. Kars’ta 8. fırkada idik. Başımızda Molla Said vardı. Rus ve Ermeni çeteleri durmadan saldırıyorlardı. Molla Said bize: ‘Hiç korkmayın. Müslümanın imanı her güçten daha kuvvetlidir.’ diyordu. Bize, yazdığı kitaplardan okuyordu.” (Mustafa Yalçın, Son Şahitler)

Alay Kumandanıydı: “Harpte büyük bir alayın başına geçti. Gönüllü fedailerle milis teşkilatının başında çarpıştı.” (Molla Yasin—Üstad’ın Vanlı eski talebelerinden ve harp arkadaşı)

Gözünü kapat: “Ben Said-i Nursi ile Rusya’da esarette idim. Bir gece Volga Nehri’ni beraber geçtik. Harika bir şekilde geçtik. Nehrin kenarına geldiğimizde bana: ‘Gözünü kapa ama açma ve bana tutun.’ dedi. Ben de öyle yaptım. Bir ara ulaştık zannıyla gözümü açtım, daha varmış. ‘Sana gözünü açma demedim mi?’ dedi. Bana kızdı.” (Binbaşı Ali Haydar Bey—Üstad’ın esaret arkadaşlarından)  

Yasin Suresi’ni Okudu İngilizler Görmedi:

“İstanbul’da işgal kuvvetleri Üstad’ı yakalayacaklardı. Bana: ‘Süleyman arkamdan gel, peşimi bırakma.’ dedi. Bu arada Yasin Suresi’ni okudu. Onlar bizi görmediler. Yer Ayasofya Meydanı idi.” (Molla Süleyman—Üstad’ın, İstanbul’un İngilizler tarafından işgalinde birlikte olduğu fedakâr talebesi.)

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