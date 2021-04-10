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10 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Mehmet Kutlular Ağabeyimiz

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
10 Nisan 2021, Cumartesi
Evet, o her Nur Talebesinin Kutlular Ağabeyi idi.

1972 yılında Yeni Asya’yı tanıdığımdan itibaren adını duyduğum, ancak 1980’li yıllarda tanıştığım bir ağabeyimizdi. O yıllarda İzmit’e geldiğinde birçok kereler evimizi şereflendirmişti. Çünkü o yıllarda bizim ev İzmit’in merkezinde ve evli olan birkaç kişiden biriydim.

Yine o 80’li yıllarda taksilere (1 veya 2 taksi) atlayıp, İzmit’ten İstanbul’a Kutlular Ağabey ile yeni gelişmeleri ve özlediğimiz sohbetine akşam namazına doğru giderdik. Bu sohbetlerin unutamadığım tarafları; sohbet bittikten ‘Artık kalkalım, yolumuz uzun’ deyip de ayaklandığımız zaman, çıkış kapısı önünde bitmeyen 30-45 dk.’lık ayaktaki sohbetlerimizdi. Hey gidi günler…

Evet, Zübeyir Ağabeyin görevlendirmesiyle, Yeni Asya ile ismi anılan Kutlular Ağabeyimiz, Risale-i Nur cemaatinin şahs-ı manevisi olan meşveret sistemini başarıyla yürüten ve ayakta tutan bir şahsiyet olarak tanıdık. Görevi esnasında geçirdiği üç darbe döneminde de baskılara karşı dik duran, kararlı davranışlar sergileyen, tavizsiz çizgisiyle bizlere örnek olmuştur.

YENİ ASYA camiasına mensup Nur Talebelerine demokrasi, hak ve hürriyetler ile adalet konularında nasıl davranılacağını örnek olup aynı zamanda geçmişle köprü olmuştur. Özellikle “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle “Deprem İlâhî ikazdır” mesajı üzerine 276 gün hapis yattı. “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” diyen Üstad Hazretleri’nin yolundan giden ve sebat ve metanetli duruşuyla zamanımız Nur Talebelerine örnek olan Mehmet Kutlular Ağabeyimiz, Risâle-i Nur’un meslek ve meşrebine sadık, fedakâr, cefakâr; dâvâsı için tavizsiz istikrar çizgisinde sebatkâr ve şahs-ı mânevînin mümessilliğini bihakkın ifa ettiğine şahidiz.

Bazı arkadaşlarımızın deyişiyle benim de altına imzamı attığım özellikleriyle; ‘’Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilmeyen”, “Gelen ağam, giden paşam demeyen”, “Hâkim cereyanlara kapılmayan”, “Aldanmayan ve de aldatmayan”, “Satın alınamayan ve satmayan”, “Allah’tan başkasından korkmayan” ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’ne ve Risale-i Nurlar’a sadâkatten asla vazgeçmeyen bir örnekti. Özü sözü bir, hak bildiğini söylemekten çekinmez dobra dobra konuşan ‘Has’ bir adamdı.

Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin önderliğinde 21 Şubat 1970’te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendikten sonra ve öncesinde, hatıralarında okuduğumuz üzere, bütün hayatını Risale-i Nurlar’a vakfeden Mehmet Kutlular Ağabeyimiz; inşallah bu vefatıyla başta Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî ve örnek aldığı ve onun çizgisinde Yeni Asya’yı yönettiği Zübeyir Gündüzalp ile Cennette buluşmuşlardır.

Bu vesileyle başta ailesi ve yakınları olmak üzere bütün Yeni Asya camiası ve Demokrat Nur Talebelerine başsağlığı diliyorum, Rabbim kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Mekânı Cennet olsun, Rabbim Cennetinde buluştursun.

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