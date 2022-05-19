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19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Molla Abdullah ve Abdurrahman

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
19 Mayıs 2022, Perşembe
Bediüzzaman, Sofi Mirza ve Nuriye hanımdan olma ikisi kız, beşi erkek olarak yedi kardeştirler: Dürriye (Dürri), Abdullah (Molla Abdullah), Hanım (Alime hanım), Said (Bediüzzaman), Abdülmecid ve Mehmet (Muhammed).

Bediüzzaman’ın bir grup talebesinin yazdığı manidar bir değerlendirme, şöyledir: “Her asır başında hadisçe geleceği tebşir edilen dinin yüksek hâdimleri; emr-i dinde mübtedi değil, müttebi’dirler. Yani, kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler; yeni ahkâm getirmezler. Esasat ve ahkâm-ı diniyeye ve sünen-i Muhammediyeye (A.S.M.) harfiyen ittiba’ yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebâtili ref ve ibtal ve dine vaki’ tecavüzleri red ve imha ve evamir-i Rabbaniyeyi ikame ve ahkâm-ı İlâhiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilân ederler. Ancak tavr-ı esasîyi bozmadan ve ruh-u aslîyi rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler.” (On Beşinci Şuâ)

Molla Abdullah kimdir?

Nursî ailesinin yaş sırasına göre ikinci evladı olan Abdullah; yörede meşhur olan eğitim merkezinin başmüderrisi olarak bulunuyordu... 1870’li yıllarda üç büyük medrese, ilim ve eğitim merkezi olarak kullanılmaktaydı. Bunların birincisi “Tağ Medresesi” olarak bilinen medresedir. Bu medresenin müderrisi Molla Abdullah’tı. Diğer merkez, Hizan yakınlarında bulunan Seyyid Sıbğatullah medresesidir.

Ağabeyi Molla Abdullah’la Bediüzzaman aralarında geçen bir hadise vardır. Ağabeyi Molla Abdullah, Bediüzzaman’a der: “‘Sizden sonra ben Şerh-i Şemsî kitabını bitirdim, siz ne okuyorsunuz?” Bediüzzaman: ‘Ben seksen kitap okudum.’

Molla Abdullah: ‘Ne demek?’

Bediüzzaman: ‘İkmal-i nüsah ettim ve sıranıza dahil olmayan birçok kitapları da okudum.’

Molla Abdullah: ‘Öyle ise seni imtihan edeyim?’ Bediüzzaman: ‘Hazırım; ne sorarsanız sorunuz.’

Molla Abdullah, biraderini imtihan eder. Kifâyet-i ilmiyesini takdir ile, sekiz ay evvel talebesi bulunan Molla Said’i kendisine üstad kabul etti ve talebelerinden gizli olarak küçük biraderinden ders almaya başladı.” (Tarihçe-i Hayat, s. 74) 

Molla Abdullah Nurs köyünde dünyaya gelmiş, 1914 yılında orada vefat etmiştir. Mezarı Nurs kabristanındadır. Bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Çocuklarının isimleri, Bedia ve Abdurrahman’dır.

Molla Abdullah’ın oğlu Abdurrahman, Bediüzzaman’ın yeğeni...

Molla Abdullah’ın oğlu Abdurrahman Bediüzzaman’a yıllarca talebelik yapmış, 1922 yılının sonlarında amcasından ayrılarak Ankara’da kalmış, orada vefat etmiştir. Kızı Bedia Hanım ise Nurs köyünde evlenmiş, dört çocuk sahibi olmuş ve orada vefat etmiştir. Mezarı Nurs köyü kabristanındadır.

Çok sarstı ve ağlattı...

Ağabeyi Molla Abdullah’ın oğlu Abdurrahman’ın vefat haberine çok üzülen Said Nursî, şöyle demiştir: “Onuncu Söz eline geçmiş, mektubunun başında söylediği gibi çok azîm istifade edip sekiz sene zarfında aldığı kirleri onunla silmiştir. Hatta tayyedilmiş, mektubunun diğer bir parçasında Onuncu Söz’ün şevkinden demiş: ‘Yazdığın Sözler’in hepsini bana gönder, kendi hattımla her birisinden otuzar nüsha yazar ve yazdırırım. Tâ intişar edip kaybolmasın.’ İşte böyle bir kahraman vârisi kaybettim. Ruhuna el-Fatiha.” (Barla Lahikası, s. 33)

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