Nisan’da Risale-i Nur Kongresi

Nisan’ın son günlerinde bahar kokusu, coşkusu, ihtişamı sarar ruhumuzu. Her yer envai çiçeklerle bezenir, renklenir, süslenir, güzelleşir. Yeniden doğuşun, hayata adım atmanın, yaratılış sırlarının heyecanı, hareketi sevinci ile arzın yüzünde haşrin numuneleri, müjdeleri, tezahürleri, tecellileri görülür. Ne tarafa baksan sanat galerisi gibi göz kamaştıran süslü, renkli, sanatlı, işlemeli güzellikler, özenle yaratılış mucizeleriyle yeni bir âlemin teşekkülünü görüyoruz. İlahi nizamı ve intizamı anlatıyor her şey.

Ilık bir nisan sabahında 17. Risale-i Nur Kongresi için Ankara’ya yolculuk yaparken baharın güzelliklerinin cazibesi ruhumuzu sarmıştı. Âdete ilme, irfana, uhuvvete, vuslata muhabbete sefer yapan yolcular gibiydik. Baharı görmeyi, sevmeyi, okumayı, tefekkür etmeyi ders aldığımız Nurlu bir toplantıya sade, nezih, berrak bir âlemin içimizi mest eden tefekkürü ile temizleniyordu. Vaat edilen cennetasa baharların diriliş iklimlerinin, bolluğun, bereketin müjdelerini hissetçikçe ferahlıyorduk. Her yerde, her şeyde varlığın, hayatın, ömrün tecessüm etmiş renkleriyle şekilleniyor; dirilişin vesilesi her varlıkta aile, temel olarak ebeveynler ve yavrular fark ediliyordu.

Görünüp kaybolan güneş ışıkları yeryüzü sayfasını renklendiriyor, gökyüzünde Ebr-i nisan tabir edilen bulutlarda yağmur geçişleri serpintilerle canlıları selamlıyordu. Böyle güzel bir mevsimde Anadolu topraklarından Ankara’ya gelen insanların samimi tavırlarında, mütevazı hallerinde ve nurlu simalarındaki tebessümlerden bahar kokusu, heyecanı ve huzuru okunuyordu. Bayram sevinciyle hasret gideren musafaha, muhabbet ve sohbetlerle program başladı.

İfsat komiteleri ailenin temelini tahrip eden inkâr zulmeti, ahlak zafiyeti sefahati ile yıkmaya çalıştığını “…İslâmiyete ve hakikat-i Kur’ân’a karşı mürtedâne mücadele eden bir dessas zındık…” tehlikesi herkesçe malumdur. Her tahribata karşı Kur’an hakikatleriyle ve Sünnet-i Seniye esaslarıyla tamir eden Risale-i Nurlardan çareler, ailenin temeli için tedbirler ve çalışmalar Panelde sunuldu. Seksenin üzerinde akademisyen, araştırmacı, bilim insanları yaptıkları araştırma, inceleme, tespitler ve raporlarla masa çalışmalarının sonuçlarını tebliğde en güzel deliller, yöntemler, ifadeler dinleyenlerin ilgisi ve alkışlarıyla makes buldu.

Aile samimiyeti ve içtenliğiyle Ankara Afitab Kültür Merkezinde yapılan Panel, müspet hareket, ihlâs ve rıza-i İlahiyi meslek edinmiş dava insanlarının aile efratlarıyla teşrif ettikleri numune-i imtisal, ender bir toplantı oldu. Ankara afakındaki karanlık siyasetin, menfaate dayalı dünyalık kavganın, kargaşanın üstünde güzel, hoş, latif, seviyeli Yeni Asya’nın irfan mektebinin bir dersini alan Nur Talebeleri, akşamüstü memleketlerine avdet etmek üzere sürur, şevk ve heyecanlarla vedalaşıp ayrıldılar. Bir günün sonunda yeni ufuklara doğru huzur içinde giderken bu kubbede hoş bir sedanın gönüllerde terennüm eden hatıraları, hafızalarda yerini aldı…

Bu güzel faaliyetin serencamı yetmiş sene önceden Nurun Tarihçesinde kayıtlara geçmiş: “Medresetü’z-Zehra’nın bu muazzam faaliyeti, zemin yüzünde bahar mevsiminde olan İlâhî ve muazzam neşir gibi sessiz, gürültüsüz, şâşaasız, gösterişsiz ve mütevazı, fakat muazzam bir şekilde cereyan etmektedir.”