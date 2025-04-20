Dört parti hakikatı ve daha âzamüşşer

Yazımıza başlık olan ifade şu mektupta geçmektedir:

"Şimdi Allah’a şükrediyoruz ki, siyasî partiler içinde bir parti, bir parça bunu hissetti ki, o eserlerin neşrine mâni olmadı; hakaik-ı imaniyenin dünyada bir Cennet-i maneviyeyi ehl-i imana kazandırdığını ispat eden Risale-i Nur’a mümanaat etmedi, neşrine müsaadekâr davrandı, nâşirlerine de tazyikattan vazgeçti.

Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli; belki pek yakında öleceğim veyahut bütün bütün konuşmaktan –bazen men olduğum gibi– men edileceğim. Onun için benim Nur ahiret kardeşlerim, 'ehvenü’ş-şer' deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil... Çünkü dâhilde hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur’a zarar vermiyor, az müsaadekârdır; 'ehvenü’ş-şer' olarak bakınız. Daha 'a'zamü’ş-şer'den kurtulmak için, onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun."

(Emirdağ Lahikası, 371. mektup, s. 579)

Ehvenüşşer o zaman iktidarda olan siyasî partidir ki o da Demokrat Partidir. Muhalefette olan partiler Halk Partisi ve Millet Partisidir.

Daha âzamüşşer bu iki partiden biri olmalıdır.

DP iktidarda olduğu sürece daha "azamüşşer"den hatta "azamüşşer"den kurtulmuş olunuyor.

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Bir başka mektup:

"Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Hâlbuki Halk Partisi İttihadçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem Cumhuriyetin birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbarıyla on beş senede yaptığı icraatının kısm-ı a’zamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk milleti ihtiyârıyla o partiyi kat’iyen iktidara getirmeyecek."

(Emirdağ Lahikası, 347. mektup, s. 535)

Demokrat Parti, 27 Mayıs 1960 İhtilâliyle iktidardan düşürüldü.

Halk Partisi o tarihten bugüne kadar tek başına iktidara gelemedi.

Bu neticeye göre daha "azamüşşer" ünvanı diğer partinin yani Millet Partisinin olması gerekir.

Tekbaşına iktidara gelmek şartıyla.

Her ne kadar ismi Millet Partisi olmasa da misyonları aynı olan iki parti Demokrat Parti iktidardan düştüğü veya düşürüldüğü zamanlarda tek başına iktidara geldiler. Böylece daha âzamüşşer ünvanının muhatabı oldular.

Netice olarak ünvanlarına göre partileri şöyle sıralayabiliriz:

Ehvenüşşer: Demokrat Parti

Âzamüşşer: Halk Partisi

Daha âzamüşşer: Millet Partisi