Trafikte sellektör yapma kavgası yüzünden girdiği cezaevinden 13. Yılında tahliye olmuş bir abi ile konuşma fırsatı buldum.

2008 senesinde sellektör yapma tartışması üzerine bu abimiz ve başka bir kişi karşılıklı küfürleşiyor daha sonra ikisi de aracından iniyor. Karşı taraf ince bir sopayla yaklaşıyor, diğeri de keser ile araçtan iniyor ve o an bir anlık sinirle kafasına vurması ile 8 saat sonra karşı taraf vefat ediyor. Ölüme sebep olan abi şunu söylüyor: O an münakaşaya girmek için hevesli davranmayıp yoluma baksaydım ve 2 ay sonra birisi bana ‘sen bundan iki ay önce trafikte böyle bir tartışma yaşamışsın’ deseydi inan hatırlazdım bile akılda yer bile tutmayacak bir mesele için 13 senem dört duvar arasında boşa gitti, ömrüm gitti. O gün o olaydan iki saat önce anaokuluna bıraktığım oğlum şimdi üniversiteye gidiyor ve ben onun en güzel zamanlarında bir anlık öfke sebebiyle kapalı duvarlar arasında yıllarımı boşa heba ettim. Paraları olmadığı için eşimi ve çocuğumun sefalete mahkum ettim. Şu anda da hala ekonomik çöküntüdeyiz iş de bulamıyorum. Özgürlüğünüze mal olacak her şeyden uzak durun. Bir kötülük görmüş iseniz hukuki yolları tercih edin şu 3 günlük ömrü bir de parmaklık arkasına sığdırmayın. Bırakın hata yapan yapsın, sizin dövmenizle trafik kültürü düzelmeyecek. Trafikte hergün adam dövseniz, belki de ölen taraf siz olursunuz. Trafikde kimseyle kavga etmeyin mesele dayak atmak ya da kavgadan korkmak meselesi değil. Haklı ve güçlü de olsanız sonu hüsran olabiliyor. Evinizden içeri girdiğinizde evladınıza annenize babanınza eşinize özgürce sarılmanın verdiği keyif ya da hala yaşıyor olmanın güzelliği trafikte haklı olmaktan çok daha keyiflidir.

İnsan öfkelenince ne yapmalı? Peygamber Efendimiz öfkelendiğinde ne yapardı? İslam’a göre öfke kontrolü nasıl olur? 4 maddede öfkeyi kontrol etmenin yolları...

Allah’a sığınmak, abdest almak, bulunduğu konumu değiştirmek ve susmayı tercih etmektir.

Üstad hazretleri, “(...)nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle, bu musibet bizi on beş ve beş ve on ve iki üç sene bu hapse soktu, dünyamızı bize zindan eyledi;” der. (Asa-yı Musa, İkinci Meselenin Hulasası, s. 16)

Bu konu ile alakalı olaraka halk dilinde de güzel bir atasözü vardır. “Öfkeyle kalkan zararla oturur” atasözü çok sık kullanılan öğütlerden biridir.