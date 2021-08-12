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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Salih’ler bir bir gidiyor

Nurullah Özen
12 Ağustos 2021, Perşembe
Salih Çökren Hocamız bir Ramazan günü sahurda yüksek tansiyona bağlı inme geçirmesi sonucu hastahaneye kaldırılmış uzun süren tedaviler sonucu evde tedavisine devam edilmek üzere taburcu olmuştu.

Evde iken birkaç sefer ziyaret etme imkânımız oldu, ancak pandemi döneminde onun sağlığını düşünerek ziyaret edemedik. Zaten uzun bir süredir oğlu Hamid kardeşin Sakarya’daki evinde tedavisi devam ediyordu. Hastalık öncesinde hiçbir dersi kaçırmayan Salih Hocamız artık derslere gelemiyordu. Pandemi dönemi Salih Hocamıza yaramıştı, zoom üzerinden on line yapılan derslere katılıyor müsait olduğunda görüntüsünü açıyor, cemaatin kendisini görmesini sağlıyor el ile selâmlarını ve geçmiş olsun dileklerini kabul ediyordu.

Geçtiğimiz Pazar günü İsmet Şen Ağabeyimizin bahçesinde çevre il ve ilçelerin geniş katılımı ile yapılan piknikte tam öğle namazını kılmıştık. Kardeşi Raif Çökren Ağabey Salih Hocamızın vefat haberini verdi. Hicrî 1442’nin son gününde bütün katılımcılar gerçekten çok üzülmüştü, kendisine Fatihalarımızı gönderdik. Çok sevdiği ve sürekli muhabbet ettiği kısa zaman önce vefat eden adaşı Salih Oral Ağabeye kavuştu.

Salih Çökren Hocamız edebiyat öğretmeni olduğundan Türkçeyi çok güzel kullanır, yaptığı derslerde nüktedan tavırları ile sıkılmadan saatlerce dersini dinleyebilirdiniz. Meşverete ve şahs-ı maneviye bağlığı her zaman takdire şayandı. 

Salih Hocamızın yaptığı teşbih bize her zaman örnek olmuştur: “Meşveret beyaz sabununa peynir demişse ben onu peynir diye bilirim” derdi. Gençlere hassaten çok ilgi ve alâka gösterir, gençlerin okuma programlarında görev alırdı. 

Özellikle yurtdışındaki gençlik hizmetlerinde sürekli görev alırdı. Cemaatimizin önemli bir ihtiyacı olan “Örnek Metinler” kitabının hazırlanmasında büyük emekleri geçti.

Hizmet, meşakkat bitti, mükâfat ve ücret almaya gitti. Risale-i Nur hizmetlerinin kahraman savunucusu ve ömrünü iman ve Kur’ân hizmetlerine vakfeden değerli insan, İzmit’in Nur kahramanlarından son yıllarda yaşadığı rahatsızlıkları ile varsa kusur ve günahlarına keffaret olmasına duâ ve niyaz ettiğimiz ağabeyimize Rabbim bizi Cennetinde buluştursun inşallah. Ebedî Cennetlerde buluşmak duâsı ile başta kıymetli hanımı Emine Çökren Ablamıza, evlâtları Hamid Asım, Hatice, Ayşenur, Zeynep ve Selim kardeşlerimizle kardeşleri Mahmut ve Raif Çökren ile aile fertlerine ve dostlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederim. Ruhu için Fatiha...

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