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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Asayişi muhafazada Nur Talebeleri öncü role sahiptir

13 Ağustos 2023, Pazar
Nurlu Gayeler -1

Yazı: Ömer Bahît el-Akârî
Arapçadan tercüme: İbrahim Ersoylu

Üstad Bediüzzaman Nursî (ra), Risale-i Nur Külliyatını telif etmekle mü’minlerin ve onu izleyenlerin yolunu aydınlatan yürüyüşleri basiret ve âlemlere yol gösterici olma gibi yüce gayeleri tahakkuk ettirmeyi hedeflemiştir.

O nurlu gayelerden en açık olanı; bütün hayata dair işlerin ve değişik ilişkilerin ancak onunla ıslah olacağı ve doğru bir istikamette yürüyebileceği, anarşinin ve karışıklığın zıttı olan nizam ve intizam gayesidir. O, bu meselede şöyle der: “Risale-i Nur’un gayesi, içtimaî nizam ve intizamı kalplere yerleştirmektir.” (Tarihçe-i Hayatı, s. 671)

O, bu gayenin ehemmiyetini, dünya harbinin safhalarını takipte gösterilecek doğru tavırdan söz ederek beyan eder ve onun intizamını açıklarken şöyle der: “Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, her insanın kalp ve mide dairesinden ve cesed ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazife var ve en büyük dairede, en küçük ve muvakkat, ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile, küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp, lüzumsuz, malâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder, o kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür.” (Şualar, s. 226)

Üstad, nizam ve intizamın gayesini tahakkuk ettirmede, anarşi ve çatışma sebeplerini ortadan kaldırmada Nur Talebelerinin öncü bir role sahip olduklarını açıklamakta ve şöyle buyurmaktadır:  

“Evet, komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehşetli çalışmasına karşı, Risale-i Nur ve şakirdleri, iman-ı tahkikî kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor, emniyeti ve asayişi temine çalışıyor ki, pek çok bir kesrette ve memleketin her tarafında bulunan Nur Talebelerinden, bu yirmi senede alâkadar üç dört mahkeme ve on vilâyetin zabıtaları, emniyeti ihlâle dair bir vukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş. Ve üç vilâyetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler: ‘Nur Talebeleri manevî bir zabıtadır. Asayişi muhafazada bize yardım ediyorlar. İman-ı tahkikî ile, Nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar, emniyeti temine çalışıyorlar.’

Bunun bir numunesi Denizli Hapishanesidir. Oraya Nurlar ve mahpuslar için yazılan Meyve Risalesi girmesiyle, üç dört ay zarfında iki yüzden ziyade o mahpuslar öyle fevkalâde itaatli, dindarâne bir salâh-ı hal aldılar ki, üç dört adamı öldüren bir adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatana nâfi’ bir uzuv olmaya başladı. Hatta resmî memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan, bir kısım gençler dediler: ‘Nurcular hapiste kalsalar, biz kendimizi mahkûm ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız; tâ onlardan ders alıp onlar gibi olacağız, onların dersiyle kendimizi ıslah edeceğiz.’” (Lem’alar, s. 367)

Üstad, bu gayeyi Risale-i Nur’un bina edildiği en önemli temel esaslardan sayar ve şöyle der: “Bu milletin ve vatanın hayat-ı içtimaiyesini anarşilikten kurtarmak ve büyük tehlikelerden halâs etmek için, beş esas lâzım ve zarurîdir: Birincisi merhamet, ikincisi hürmet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü haram helâli bilip haramdan çekinmek, beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 326)

  Böylece bu durumdan, mü’min kişinin ferdî ve içtimaî hayatın bütün yönlerinde nizam ve intizamın manevî bir muhafızı; anarşi ve fitnenin ise şer, dalâlet ehlinin ve doğru yoldan sapmış insanların yolu olduğunu anlamaktayız.

    Şüphesiz Müslüman milletimiz bugün, bütün yaşadığı bölgelerde nizam ve intizamı bozan anarşiden sıkıntı çekmekte, işleri vasat haddi aşıp emniyet, güven ve istikrarı kaybolmakta, bu yüzden düşmanları ve rakipleri onlara üstün gelmektedir ve onlara karşı günümüz dünyasında vahşice muamele adı verilen bir tarz ile muamele ederek suç işlemektedirler.

Allah’tan bize doğru yolu ilham ederek ona en güzel şekilde iletmesini niyaz ederiz. Zira O dualarımızı işiten, gören ve kabul edendir.

***

Not: Tercümede, Risale-i Nur’dan iktibaslar Külliyatın orijinal nüshasından aynen aktarılmıştır. (İ.E.)

 

 

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