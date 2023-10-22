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22 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Batı (2. Avrupa) neden İsrail’i destekliyor?

Ömer Faruk ÖZAYDIN
22 Ekim 2023, Pazar
İnsanlığın, özellikle Müslümanların başına bela olan bu Yahudi meselesini anlamak tarihi, Kur’an’ı ve onun bu zamandaki tefsiri olan Risale-i Nur’u bilmekle olur.

Bediüzzaman, Bakara suresi 94. ayeti tefsir ederken; (mealen) Sosyal hayatta her türlü dolap hilesiyle emek ve sermayeyi karşı karşıya getiren (sosyalizm), yüksek  faizle bankaları açmaya sebep olan, çeşitli hilelerle mal biriktiren bir millet olduğu gibi; hep mahrum kalan ve zulüm gördükleri hükûmetlerden intikam almak için her çeşit fesat şebekelerine karışan ve her türlü ihtilale parmak karıştıran yine o millet (Yahudi) olduğunu ifade ediyor.

Bu Kur’an’î hakikatler doğru okunmadan çoğu şeyin cevabını bulmak çok zor. 

Yine; “Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet (sefillik) tokadını yemeğe müstehak olmuşlar.”1 diyor ki, bir kaç satırda o milleti böylece özetliyor Bediüzzaman.

Bütün bu bilgilerden sonra güncel meselemize gelince; “Fakat bu Filistin mes’elesinde, hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki Enbiya-i Benî-İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından çabuk tokat yemiyorlar.2 diyerek devlet kurmalarının altındaki hakikatı özetliyor. Buradan hareketle kurdukları devletin üç buçuk nüfusa sahip olmasına rağmen dünyayı konsolide etmelerinin altında dünyaya yayılan çokça Yahudi olmasının anlaşılmaması.

En eski kavimlerden biri olan bu milleti 10/15 milyon göstermek müthiş bir algı. Yani bakın bu bir kaç milyon insan Müslümanlara kafa tutuyor hatta galip geliyor algısını yerleştirdiler. Halbuki Hz İbrahim’in (as) oğullarından İshak (as) nesline dayanan bu millete, Hz. İsa’ya (as) kadar binlerce peygamber gelip haklarında çok bahis var. Dolayısıyla tarih bu milletin köklü bir mazisinin olduğunu gösteriyor. Yaptıkları ifsadlardan dolayı hükûmetlerden kovulan Yahudiler, her yere dağılıp kimlik gizlemekte mahir olduklarından kamuflaj içindeler. 

Öyle ya, beş bin yıllık tarih içerisinde var olan bu milletin üç buçuk diye gösterilmesi tarihe ihanettir. Ya da hiç çocuk sahibi olmamaları gerekir ki, nüfus planlamasını tavsiye eden bu millet tam tersi 5-6 çocuk sahibidirler.

Dünyada 850 milyon Yahudi olduğu bunun 50 milyonunun bilindiği rivayetine göre 800 milyon nerede?

İşte can alıcı soru bu.

Devlet olmadan evvel de dünyanın her yerine dağılmış Yahudiler, bugün hemen her devlette varlar. Binlerce meşhur ve dünyaya hakim konumunda olan firmaların Yahudi olduğu biliniyor. Kısaca kamuflaj ustası olan bu millet, Müslüman, Hıristiyan vs. milletlerde gizlenmişler. Bazen bir rahip bazen de bir şeyh olarak karşımıza çıkabiliyorlar. Dolayısıyla dünya arenasında İsrail’le ilgili kararlarda lehte oylarla destek veriyorlar ve lobileri güçlü bir millet. Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde çeşitli organizasyonlarda hep onlar var ki, 2. Avrupa’yı teşkil ediyorlar. 

Bütün bunlara rağmen dünyada bu mevzuda (1. Avrupa) müsbet düşünenler var. İslâm alemine düşen, vuralım kıralım, misilleme yapalım yerine bunları harekete geçirmek. 

Dipnotlar

1.2 Şualar 

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