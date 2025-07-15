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15 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Gebze’de Trabzon rüzgârı

Said ALTIN
15 Temmuz 2025, Salı
Risale-i Nur Okuma Programı, gerçekten benzersiz bir etkinlik.

Şöyle ki insanların bir araya gelip kamp yaptığı pek çok çeşit program var; ancak okuma programları, kurdukları kardeşlik bağları cihetiyle diğerlerinden ayrılıyor. Okuma programlarında kurulan arkadaşlıklar, dostluklar inşallah ebede kadar devam ediyor. Bunun sebebi de bana kalırsa bu bağların inşa edildiği zemin: Dünyevî menfaat üzerine kurulan dostluklar, o menfaate erişilince sona ererken; birbirimizin uhrevî menfaati için kurulan dostluklar, tabiî olarak ahirete kadar devam ediyor. İşte okuma programları, bize bu zemin üzerinde arkadaşlık kurma imkânı sağlıyor. Birbirimizi sabah namazına uyandırdığımız, günlük okumalara çağırdığımız bir arkadaşlık ile dünyevî davetler üzerine kurulan bir arkadaşlığın mahiyeti elbette bir değil. Bu program kiminin ilk programı, kiminin beşinci programıydı; ancak sanki hepimiz aynı ailenin bir ferdi gibi birbirimize yakındık.

Biyolojide, canlıların bir nevi konuşmadan iletişim kurmasını sağlayan; sosyal ilişkileri düzenleyen ve genellikle koku olarak salgılanan “feromon” adında bir kimyasal vardır. Buna benzer olarak, sanki biz de cemaat içinde bir uhuvvet feromonu salgılıyoruz ve bu şekilde hemen güçlü bağlar kuruyoruz. Bu bağlamda Risale-i Nur okuma programları, bu zamanda çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü sürekli geçici bağların kurulduğu, insanî bağların da metalaştığı ve “kullan-at” hâline geldiği bu çağda, fıtratı gereği birey, kalıcı ve uzun vadeli bağlar kurmak istiyor. Okuma programları ise bunun sağlanabileceği sosyal ortamı bizlere sunuyor.

Gelelim bizim okuma programımıza...

Trabzon’dan iki araba, tam 10 kişi yola çıktık. Ekibimizde her yaştan, her kademeden abi ve kardeş vardı. Kadromuz şöyleydi: Koordinatörlerimiz Barış ve Sefa Abi; üniversite talebeleri bendeniz Said ve Hasan kardeş; üniversite sınavına hazırlanan Hasan Efe; lise talebelerinden Ömer, Semih Berat, Enes Said, Muhammed Eymen ve Rasim İslam. Trabzon ekibi çok canlı ve çok hareketliydi.Gebze cemaatinin sıcak karşılamasıyla programa “Bismillah” dedik. Çok güzel ve büyük bir külliyeleri var. Orada, vakıf hizmetleriyle ilgilenen Osman Abi bulunuyor. Allah kendisinden ve tüm Gebze cemaatinden razı olsun.

Programımız; günlük okumalar, müzakereli dersler, tesbihat ezberleri gibi kısımlardan oluşuyor ve tabiî ki geziler de buna dâhil. Özellikle müzakereli derslere değinmek istiyorum; çünkü bizleri en çok yetiştiren, ufkumuzu açan kısımlar belki de bu derslerdi. Sefa Abi'nin dersi olsun, Barış Abi'nin dersi olsun ve kendileriyle orada tanıştığımız Kâni Abi ile yaptığımız müzakereli dersler bizlere çok şey kattı.

Programımız, İstanbul gezisiyle devam etti. İki araba ile Gebze’den İstanbul’a yola koyulduk. İlk durağımız Eyüp Sultan Camii oldu; burada öğle namazını eda edip teleferik ile Eyüp Sultan Mezarlığı’na çıktık. Haliç’i seyreyledikten sonra Sultanahmet Camii’ne geçtik ve tahiyyetü’l-mescid namazlarını kıldık. Ardından Topkapı Sarayı’na ulaştık. Mukaddes emanetleri görmek, insanın ruhunu âdeta manevî bir seyahate çıkarıyor. Bir sonraki durağımız Ayasofya’da ikindi namazını kıldık, ardından Eminönü’ne geçtik. Burada balık ekmek yiyip Haliç'i temaşa ettik. Martılar eşliğinde vapurla Üsküdar’a geçip halka tatlısı yedik, sonra tekrar tarihî yarımada’ya dönerek arabalarımıza atlayıp Gebze’ye geri döndük.

Bu şekilde Edirne, Çanakkale ve Bursa ziyaretleri de gerçekleştirildi. Bölgedeki cemaat ehline sıcak karşılamaları ve hizmetleri için çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.

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