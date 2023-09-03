"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Polonyalı saz aşığı Petra

Ömer Faruk ÖZAYDIN
03 Eylül 2023, Pazar
Bir toplumun yaşayış biçimi, kültürü, inançları, gelenekleri; deyişlerine, şiirlerine ve musikîsine yansır.

Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı toplumlarının şairleri, edebiyatçıları, düşünürleri ve erenleriyle bu milletin kültürünün mayası olmuşlar. Buradan beslenen; Nesimî, Itrî, Karacaoğlan, Fuzulî, Yunus Emre, Aşık Veysel ile tasavvuf, sanat, halk müziği, ozanları ile büyük bir kültürü inşa etmişler.

Osmanlı'da başlayan ve Cumhuriyetle hayata geçen Avrupa meftunluğu, demokrasi, insan hakları ve teknolojisini bırakıp Avrupa medeniyetinin sefahat ve levhiyatını taklid etme hastalığı günümüze kadar artarak devam edince değerlerimiz de alt üst oldu. Dolayısıyla dünyevîleşme, sekülerleşme ve dinden kopuşlar başladı.

Avrupa'nın (folk) halk müziği, sanatsal ve slow müzik tarzlarına sözümüz yok. Ancak ritme ve dansa dayalı, gençleri uyuşturan rap/pop türü ve disco-tek ve barlarda icra edilen tamamen hayvanî hisleri coşturan müzik denilen gürültülere ve gençlerimize tesirinedir itirazımız.

Oysa bazı Avrupalılar geleneklerimize, otantik değerlerimize, Ramazan şeairine, (iftarlara katılıp orucumuza) hattâ musikimize hayranlık duyuyorlar.

Son zamanları Japon, Fransız, Polonyalı, Alman, Hollandalı hanımlar, türkülerimize ve millî sazımız olan bağlamaya git-gide alâkaları şaşkınlık derecesinde artmaya başladı. Daha evvel bu mevzuda bir yazı kaleme almıştık.  bknz  https://www.yeniasya.com.tr/omer-faruk-ozaydin/ve-eleonore-sazi-eline-aldi_475022

Onlardan biri de Petra Nachtmanova

Polonya asıllı bir ailenin çocuğu olan Petra; babası Çek, annesi Polonyalı bir ailenin Avusturya'ya göçmesiyle Viyana'da doğar. Daha çok Polonya kültürüyle büyümüş olan Petra ilk ve orta tahsilini Viyana'da tamamladıktan sonra tarihe merakı dolayısıyla İngiltere'ye gider, sonra Berlin'e yerleşir. Berlin'de Anadolu’yu keşfeder.

Zira Berlin özellikle Kreuzberg semti çoğunlukla Türklerin yoğun olduğu bir yer olmasından orası küçük bir Türkiye gibi. Petra; "Berlin bir nevi Anadolu ve orası benim evim gibi oldu" diyor. "Kreuzberg'de gezerken Anadolu müziklerini duydum ve ilgimi çekti. Bir şey ilginizi

çekiyorsa o şeyin içine düşersiniz. Dolayısıyla geniş bir türkü arşivi edinip çokça dinledim. Sonra saz kursuna gittim. Kursta Türklerin konuşmaları, deyişleri ister istemez o kültüre yakınlık duymamı sağladı. Derken Alevi kültürü ve semah müziklerinde buldum kendimi. Oradan girdim Anadolu kültürüne. Sonra o türkü ve deyişlerin anlamlarını merak ettim ve Aşık Veysel'i keşfettim. Türkülerde insan için yazılmış derin bir felsefe var. Bir çeşit eşitlik, adalet, sosyolojik bilgiler var.  Baktım ki Türkçe öğrenmeden olmuyor, sonra İstanbul'a gidip dil öğrendim. Bütün mesele mesaj, dil. Biraz zor oldu ama hayal dünyamı zenginleştirdi. Çünkü başka bir şekilde düşünmeyi öğreniyorsunuz. Acayip pratik konseptler var Türkçede. 

Ancak bir Avrupalının sazı eline alması ve Türkülere merakı çok ilgi gördü. Demek ki sosyal bir problem var. İtilmişlik hor görülmüşlük var. Bende bir göçmen çocuğu olduğum için bunu hemen anladım. Bu durum beni bu müziğe daha çok bağladı" diyor ve dilinden düşürmüyor bu deyişleri..

"Bir insan ömrünü neye vermeli

“Harcanıp gidiyor ömür dediğin

“Yolda kalan da bir yürüyen de bir

“Harcanıp gidiyor ömür dediğin..."

Milletimizin gençlerine duyurulur.

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vahim iddialar cevap bekliyor

    Hukuka güven alarm veriyor

    Yargı mensuplarının cesareti çok şey değiştirir

    Türkiye üretim gücünü kaybetti

    Türkiye’de barajlar alarm veriyor

    Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

    20 binden fazla Müslüman bir araya geldi

    Uzaktan sağlık uygulaması başlıyor

    Meteoroloji: İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

    İsviçre, Yunanistan'a destek verecek

    "Wagner grubu esasen bitti"

    Balıkçı tezgahları şenlendi

    'Resmi olarak iklim göçü çağına girdik'

    Japonya son 125 yılın en sıcak yazını yaşadı

    Denizli'deki kazada 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

    Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki öğretmenler mazerete bağlı tayin olabilecek

    New York'ta ezan coşkusu

    Memura çifte darbe

    Golü hep memur, işçi, emekli yiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı mensuplarının cesareti çok şey değiştirir
    Genel

    Vahim iddialar cevap bekliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zafer Ali
    Hasan KOÇ

    Oğlum Paşa olsun
    Misbah ERATİLLA

    Vehhâbî âlimler ve Bediüzzaman
    Ahmet BATTAL

    Kardeşlik, yeniden; ama nasıl?
    Mehmet KARA

    2019 seçimlerinin verdiği ders
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Polonyalı saz aşığı Petra
    Genel

    Hukuka güven alarm veriyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.