"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yılanların Öcü

Ömer Faruk ÖZAYDIN
06 Haziran 2021, Pazar
Fakir Baykurt’un aynı adla sinemaya da uyarlanan “Yılanların Öcü” romanında; köy yerindeki küçük hesapları, bu hesapların peşinde koşan fırsatçıları, onların siyasetteki, bürokrasideki uzantılarını ve o zalimlerin ezmek, yok etmek istediği memleket insanını ve halini özetler.

Millet bir asırdan fazladır topyekûn malına, canına, hürriyetine ve nasıl idare edileceğine çökmüş bir klikin kanlı tiyatrolarıyla, bazen de maceraperestlerin isyanı sebebiyle bir türlü başbaşa kalamadı kendisiyle.

Osmanlı’da da Bizans oyunları bitmiyordu elbet, ancak yüksek din ahlâkı hayatın akışına sirayet ettiğinden çabuk bertaraf ediliyordu.

Ne zamanki dinden gevşeme, Deccallere taraf olma meyli arttıkça, pusuda bekleyen ifsad komiteleri Selânik atlılarını üzerimize salmış, önce orduyu, sonra pay-ı tahtı ele geçirerek gelen hürriyetin önüne bariyerler kurmuştular.

O grup daha sonra Cumhuriyet döneminde Halk Partisi’nin içine sızıp, Bediüzzaman’ın dediği gibi, hem “hükûmeti iğfal” hem de millete kan kusturdular. 1950’den sonra iktidar olmamalarına rağmen, derinlere çekilerek devlet içinde devlet oldular. 

12 Eylül ise bütün dengeleri değiştirdiği gibi, o komite, çeşitli örgüt ve mafyayı da içine alarak illegal işlerle alan genişlettiler.

Önceleri Ermeni Asala, sonradan güya terör örgütlerinin kontrolü için milliyetçi geçinen bazı sivrilmiş adamları kullanarak mafyanın önünü açtılar. Hattâ bazı iş adamlarını (bu gün de f..ö borsası) örgütlere taraf diye haraca bağladılar. Tabiî faili meçhul cinayetlerin de yine bu derin yapılardan geldiğini “Susurluk”la öğrenmiş olduk.

Ancak o gün hükûmetler içine sızan o yapı, bu gün hükûmet eliyle açıktan kullanılıp, 15 Temmuz’da ve seçimlerde, kurdurdukları ordu artıklarıyla gayr-ı resmî milis kuvvetleri teşkil ederek meydanlara indiler. Kılıf da hazırdı; “Vatanın bekası.” İşte bu paradigma bahanesiyle milletin millî duyguları malzeme yapılıp, gençleri bu yolda yer altına çekerek palazlandırdılar.

İTİLAFÇILARIN KAVGASI

Son bir aydır bir mafya liderinin ifşaatları, siyaseti ve gündemi tepe takla etti. Yayınlanan videolar izlenme rekorları kırıyor. Zira her bir ifşaat bir bakanı ya da hükûmeti düşürecek nitelikte. Ancak tek adam rejiminde her şey sıradanlaştı. Cinayetlerden, silâh kaçakçılığına, rüşvetten, uyuşturucu ticaretine, kongreleri manipüle etmekten, Suriye, Libya gibi iç karışıklık yaşayan devletlere, devşirme asker göndermelere kadar her biri ayrı bir fecaat. Doğru/ yanlış, o yargının işi. Fakat harekete geçecek herhangi bir yiğit savcı da görünmüyor ortalıkta. Hoş, bizim memlekette (geçmişte örnekleri olduğu gibi) iyi savcı, iyi polis vazife yaptığında hükûmete darbe olarak algılanmakta ya!

Onun yerine, yüksek tepelerden mesajlar gelmekte. Bir yandan suç örgütü tanımlaması yapılırken, diğer yandan mafyanın siyasîlerle çekilmiş resimleri, 15 Temmuz’da sokağı hareketlendiren ve Suriye’ye giden yardımlarda, mafyanın konvoy görüntüleri mızrağı çuvala sığdırmayacak boyutta. O yüzden ince perdeden hesaplar yapılmakta ve kendi içlerinden bir yerlere aba altından sopa gösterilmekte. Demek ki mesajlar adresini bulmuş; Soylu’dan CB’ye, Bahçeli’ye, Perinçek’e, Binali Yıldırım’dan Ahmet Da-vutoğlu’na kadar topa girmeyen kalmadı.

Bu karşılıklı mesajlarda dikkat çeken bir ifade de CB’den geldi: “Yılan zehrini kusuyor.” Eğer, iddialar asılsız olsaydı, ya savcılar göreve çağrılır ya da “deli saçması” denilirdi. Ancak, yılan ifadesi, “koynumuzda yılan beslemişiz” ya da “yılanların öcü” mânâlarını tedaî ettirir ki; her iki ihtimal de ciddî sonuçlara gebe.

Çünkü, 28 Şubat’ın o puslu havasında “Susurluk”taki derin işler bu gün su yüzüne çıkıyor. Siyaseti ve derin ilişkileri tanzim eden 28 Şubat, çeşitli ittifakları da beraberinde getirdi. Devlet içinde çöreklenmiş o yapı, mafyayı da içine çekerek derin bir anaforla siyasî aktörleri de değiştirdiler. 1. Cihan Harbi’ndeki İtilâf devletleri gibi devleti tanzim etmede itilâf koalisyonu kurdular. İçinde çok bileşemeyenler binler menfaat içinde birleştiler. Vazife gördürüp çöpe atmayı huy edinen bu kuvvetler şimdi kendi aralarında parsa yarışına girince çöp konteynerlarına adaylar..

“Allah’ın sopası yok” derler, ama hadîslerden alınan; “Zalim Allah’ın kılıncıdır” sözü bugün de hayata geçiyor. Kullandıkları ne kadar müfsid alet varsa dönüp onları rahneliyor. Ne vadettilerse tersini yapan iktidarın, “çetelerle, terörle, örgütlerle savaşacağız” iddiasının ardından onlarla hatırlanmak kimin aklına gelebilirdi ki?

Okunma Sayısı: 1342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Oğuz Yiğiter

    6.6.2021 08:24:02

    Fıtratla bu kadar oynanmaz ki; Tıpkı, tabiata ve çevreye yapılan ihanetin bedeli, iklim değişikllikleri perdesinde heyelanlar, tsunamiler, seller ve en so marmara denizinde olan müsilaj. Aslında bu beşerin bulaşık elinin değdiği her yeri berbat eden karıştırmasına karşı, tabiatın mide bulantısı, kusması, hiddeti ve öfkesi. Sosyal hadiseler de birer fıtrat kanunu. Çok fazla oynarsanız, makalenin başlığına çok yakışan cümle ile, "yılanların öcü" olarak size rücû eder.. Tebrikler, dualar....

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Aksa’yı yine bastılar

Facebook’tan Filistin özrü

Asıl çare çevreyi korumak

Çiftçinin durumu bu

'Marmara Denizi Eylem Planı' genelgesi yayımladı

Thodex'in 16 milyon lirasına haciz konuldu

Uzaya gidiyor

Anadolu Yakası sahilleri de alarm veriyor

Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılama süreci başladı

Zalim ve katil Ratko Mladic'in davasında nihai karar yarın

Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında baraj gerginliği: 'Savaş ihtimali artıyor'

Şehit Samet Şeker dualarla ebediyete uğurlanıyor

Pakistan'daki feci kazada 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Ortaokul ve lisede yüz yüze eğitime geçildi

Üniversiteler emir komuta ile yönetilemez

Yüz yüze eğitim başlıyor

Ekolojik yıkım durdurulmalı

Marmara’yı nasıl bu hale getirdiler?

3 kez müjde, 25 kez zam

En Çok Okunanlar

Süleyman KÖSMENE

Dünya başıma dar geliyor!
Yeni Asya'dan Size

Cezaevi kampanyalarımız
Ali FERŞADOĞLU

Herkesi affetmek helâl midir?
Şükrü BULUT

Bu bir korona yazısı değildir…
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Gidiyor sevdiklerimiz, birer birer…
Mehmet KARA

Muhalefet erken seçimde ısrar ettikçe…
Cevher İLHAN

Türkiye “zenginleşmemiş”, tam tersine fakirleşmiş...
Risale-i Nur'dan

Ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki...
Hüseyin GÜLTEKİN

“Adalet” kelimesi neyi ifade ediyor?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.