"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Bir mevkûtenin olmazsa olmazı: Röportaj (mülâkat)

15 Ekim 2019, Salı 00:03
Bildiğiniz gibi, herhangi bir konunun soruşturması veya araştırmasından ibaret karşılıklı konuşmaya matbuat dilinde “röportaj” (mülâkat) denir.

Röportaj, başlıkta da vurguladığımız üzere, bir mevkûtenin (periyodik/süreli yayın) —tıpkı bir haber, yazı, fotoğraf, karikatür gibi—mühim bir parçasıdır. Ve “Yeni Asya” da bir mevkûte olarak gerek hususî gerekse muktebes röportajlara bidayetinden beri ehemmiyet veren bir neşir organı. 

Gazetemiz okuyucularından yaşı müsait olanlar, meselâ devrin meşhur gazetecisi Yener Süsoy’un 12 Eylül paşalarından Bedrettin Demirel’le 1987 yılında yaptığı “olay röportaj”ı asla unutmamıştır. 

Nasıl unutulsun ki! 

O röportajda “Milliyet”in gör(e)mediği(!) mühim bir detayı o zamanki “Yeni Nesil” gazetemiz fark etmiş ve manşetine taşımıştı: “Em. Org. Bedrettin Demirel: İhtilâl olgunlaşsın diye bir yıl bekledik!” Ve o skandal beyan: “12 Eylül’ün geç yapıldığına inanıyorum. Arkadaşlarımızın çoğu ‘Tam olgunlaşsın, millet tarafından tamamen tasvip edilsin!’ dediler. Bana kalsaydı en az bir yıl önceden yapardım!” (Kâzım Güleçyüz, Ordu ve Demokrasi, s. 47.)

BASKIN SEÇİMLE GELEN RÖPORTAJ BEREKETİ! 

İşte, röportaj böyle bir şey. Hiç umulmadık şahıslardan böylesine şaşırtıcı itiraflar alınabiliyor. Yani röportajlar mühim bir “ifşaat zemini,” dolayısıyla da “haber mevzuu” olabiliyor...  

Elbette “konu” ve “konuk” kadar konu için “ön hazırlık” ve mülâkat esnasındaki “kıvraklık” da—sorulması gerekeni tam zamanında sorarak muhatabı konuşturmak—mühim. [Sonrası, yani konuşmanın deşifresi (çözümleme) işin en zor kısmı ki sormayın gitsin!]

Gelelim günümüz röportaj(cı)larına... 

Geçtiğimiz yıl (2018) gazetemizde önemli sayıda “özel röportaj” neşredildi. Bilhassa 24 Haziran baskın(!) genel seçimleri öncesindeki o dar zaman aralığında hemen hemen her gün, hattâ bazı günler birkaç adet röportaj birden yayımlandı. Ta’bir caizse bir “röportaj bereketi”ydi yaşanan... 

Hepsini oku(ya)masak da tamamını not ettiğimiz mülâkatlarda—gözümüzden kaçanlar müstesna—röportajcılar içinde Rüstem Garzanlı toplam 21 çalışmayla açık ara önde oldu, onu 10 röportajla da Ülker Yılmaz Caba ta’kip etti. 

GARZANLI, CABA VE “GENÇLER”İN GAYRETLERİ

Bu iki isim siyasî röportajlar da yaptılar. Fakat röportajlarda asıl “bomba”ları Caba patlattı, diyebiliriz. Hanım kardeşimizin SP lideri Temel Karamollaoğlu, “eski siyasetçi” Prof. Dr. Ufuk Uras, “yeni siyasetçi”ler Prof. Dr. Cihangir İslâm ve Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile yaptığı röportajlar şimdiden “unutulmazlar” arasına girdi nitekim... 

Garzanlı’nın özellikle “Nurcu eğitimcilerle sohbetler”i ise onun alâmet-i farikası oldu.

Yeri gelmişken dikkat çeken diğer bazı röportajcıları ve konuklarını da (parantez içindekiler) sayalım: Ahmet Said Gelen (Haydar Gündüzalp’le), Cemil Said Demirdöğmez (İslâm Yaşar’la), Faruk Çakır (Hasan Özgenç’le), İbrahim Özdabak (Muharrem İnce’yle), İrem Demir (Gürbüz Azak’la), Mehmet Kara (Mustafa Yılmaz’la), Muhammed Gündoğan (Ruşen Çakır’la), Mustafa Usta (Atilla Yılmaz’la), Nurdan Toprak (İbrahim Özdabak, Kâzım Güleçyüz, Prof. Laurent Mignon ve Süleyman Kösmene ile), Recep Bozdağ (Gültekin Uysal’la)... Gençlerden Arda Bilik, Eyyup Dağ, Fethiye Songül Akay, Habibenur Eryılmaz, Kübra Örnek, Kübra Ünüvar, Lütfiye Kef, Mustafa Gönüllü, Nurseza Okur, Said Yüksekdağ, Sefa Kılıç, Şeyda Sultan Zengin ve Yılmaz Tokdemir de anlamlı röportajlarıyla dikkatimizi çekerek notlarımız arasına giren diğer isimler oldular... 

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Akademisyenleri İstanbul'da buluştu: İslam Dünyası demokrasi arıyor

    Türkiye'ye silah ambargosuna İngiltere'den itiraz

    Sosyal medya ruh sağlığını etkiliyor

    Depremin eli kulağında

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez

    Mili takım EURO 2020'ye çok yakın

    Trump'tan Suriye ile ilgili yeni açıklama

    Küçülme tahminleri 5’e katlandı

    Dışişleri'nden AB'nin aldığı kararlar ve yaptığı çağrılar hakkında açıklama

    MSB: 560 terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Akar CHP ve MHP'yi de ziyaret etti

    Barış Pınarı Harekatı paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı

    Avrupa Birliği Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı

    'Hiçbir müttefik Türkiye'den daha fazla terörist saldırıya uğramadı'

    İklim değişikliği hakkında Türkiye'yi de ilgilendiren endişelendiren açıklamalar

    Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

    Mehmetçik'i unutmadılar...

    İYİ Parti'yi ziyaret eden Akar'dan Barış Pınarı bilgilendirmesi

    Tarihi "Osmanlı köyü"nde erken hasat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    13 Kasım’a kadar harekât biter mi?
    Ahmet BATTAL

    Karamollaoğlu, Yeni Akit ve KHK TV
    Cevher İLHAN

    OHAL KHK’ları âcilen yargıya açılmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhvân’dan ibretlik itiraflar
    Genel

    Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Yeni partiler alternatif mi?
    Faruk ÇAKIR

    Her çeşit krize çare
    Risale-i Nur'dan

    Emr-i İlâhîye uymakta büyük bir lezzet var
    Genel

    Depremin eli kulağında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.