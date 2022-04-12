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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

“Evet, ‘ân’ı yaşamak lâzım; ama bilinçli olarak!”

12 Nisan 2022, Salı

GENÇ YORUM

* Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin hayatına baktığımızda “sürgün, hapishâne, zehirlenme” gibi çok sayıda engeller çıkmış, ancak hiçbiri onu hedefinden vazgeçirememiştir; bilâkis vazifenin ehemmiyetini anlayarak hedefine varılacak yoldaki motivasyonunu arttırmış, “Risâle-i Nur” nâmında bu çağın ihtiyacı olan tefsiri kaleme almasına vesile olmuştur. (Cenk Çalık) 

* Müslümanlar inançlarıyla uyumlu olarak büyük hedefler sâhibi oldukça yükselmişler, hedeflerinden uzaklaştıkça da gerilemişlerdir. O hâlde, dünyâ ve âhiret hedeflerini birlikte götürmeye çalışmalı, biri için diğerini ihmâl etme hatasına düşmemeliyiz. (Editör)

* Çıkarları uğruna ahlâkî değerlerinden feragat edebilen bir toplumun, çıkarları uğruna ahlâkî değerleri hiçe sayan bir anlayışla yönetilmesi şaşırılacak bir durum değildir! (Emine Bakırlıoğlu)

* [Bediüzzaman] muvaffak olamadığı hedef [Medresetü’z-Zehrâ] için çok anlaşılır ve insânî olarak her ne kadar hüzünlenmiş olsa da her türlü acıya, hüzne, tazyikata, zorluklara mukàvemet göstererek ömrünün sonuna kadar “İslâmiyet’e ve insâniyete hizmet” değeri doğrultusunda hareket etmiştir. Bu da bize, “hedef” odaklı davranış yerine sonsuz olan “değer” odaklı davranışın hayatı ne kadar anlamlı ve dolu dolu hâle getirdiğini ve bu doğrultuda hareket ederken ortaya çıkabilecek acıları da göğüsleyebilme cesâretini açıklıkla göstermektedir. (Feyzâ Yılmaz) 

* Fetret devirlerinde yaşayan büyük zatların eserlerinde o dönemin siyâsetiyle ilgili fazla bir şey göremeyiz; zira onlar geleceği hedefleyerek, dar dairede yapabilecekleri işlere odaklanarak yüzyıllar sonrası için bile yol gösterici eserler ortaya koymuşlardır. İmam-ı A’zam, Yunus Emre, Mevlânâ, Bediüzzaman gibi zatlar bu konuda en güzel örneklerdir. (Hasan Yükselten) 

* Said Nursî (...) gittiği her yerde Risâle-i Nur’un te’lifiyle birlikte “Nur cemaati”nin teşekkülünü de sağlamıştır. Önceleri mahâllî ve mevziî olan bu cemaatler arasında, hayatının Üçüncü Said safhasında yazdığı lâhikalarla irtibatı sağlamış ve “Nur cemaati”ni teşekkül ettirmiştir. (İslâm Yaşar) 

* Evet “carpe diem,” “gününü gün et, zamanın tadını çıkar, günü yakala, ânı yaşa” gibi anlamlara geliyor. / Evet, “ân”ı yaşamak, hayatın tadını çıkarmak lâzım; ama bilinçli olarak! Dünyâda yolcu olduğumuzu ve imtihan edildiğimizi unutmadan... (M. Said Zeki) 

***

BİZİM AİLE 

* İnsanlar zevc-zevce olarak yaratılmıştır. (...) “Zevc” ve “zevce” kelimeleri, ayakkabının her bir teki gibi, ancak ikisi bir araya gelince tamamlanan, bir bütünün ayrı parçalarının her birini ifâde eder. Şu hâlde, erkek veya kadın fark etmez, insan tek olamaz, tek kalamaz, tek yaşayamaz ve varlığı tek olarak devam edemez—fıtraten öyle değildir. (Mehmet Âsıf Işık) 

* Çocukta alışkanlıklar önce büyüklerde gördüğünü taklit ederek başlar. Çocuk, yakın çevresinin beklentilerine uyma eğilimindedir. O hâlde, onun dinî ve ahlâkî açıdan ileride nasıl biri olacağı konusunda yetişkinler belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla anne-baba ve eğitimcilerin çocuklara bu yönde rehberlik etmeleri gerekmektedir. Çocukların yanında örnek davranışlar sergileyerek onların bu duygusunu fırsata dönüştürmelidirler. (Yâsemin Yaşar) 

***

Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Mart 2022 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 198
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